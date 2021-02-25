TÜRKİYE’YE EĞİTİM YATIRIMI

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İSTANBUL

Ardından, AUE yeni zorluklara hızla adapte oldu ve 2021'i her zamankinden daha güçlü bir şekilde bitirmeye hazır. Amerikan Avrupa Üniversitesi Başkanı Raymond Akiki, Üsküp kampüsü'ndeki AUE'DEKİ çeşitli programlara çok sayıda Türk öğrencinin kayıtlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önde gelen eğitim ve kamu yönetimi yetkilileriyle, Türkiye'de eğitimin küreselleşmesi ve serbestleştirilmesi ve Kıbrıs Türk üniversiteleri ve eğitim kurumları ile görüşerek bir yıl yatırım yapıldığını dile getiren Prof.Dr, Raymond Akiki,’Türk eğitim ortamını ve yeni Türk öğrenenlerin zihniyetini ve çoklu zekasını şekillendiren eğilimleri derinlemesine inceledikten sonra, Türk eğitiminde bir devrim arıyoruz, yani sistemlerin açılması ve onları daha küresel hale getirmek. Öğrencilerin başka veya başka bir eğitim seçimine hakkı olduğunu düşünüyoruz. Ve sunmak için çaba göstereceğimiz şey budur. Öğretmenleri ve profesörleri temel küresel eğitim aracı olan küresel dil ile teşvik etmek, donatmak ve yükseltmek. Sürdürülebilirlik ve 2030 Birleşmiş Milletler gündemine doğru bir harekete izin vermek için eğitimde 21.yüzyıl becerilerinin kutsanmasına doğru ilerlemek’dedi..