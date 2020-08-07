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Türkiye’de 7 milyon 940 bin üniversite öğrencisi var

Son verilere göre Türkiye’de ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora olmak üzere toplam öğrenci sayısı 7 milyon 940 bin 133 olurken, en çok öğrencinin 3 milyon 361 bin 273 ile Anadolu Üniversitesi’nde olduğu kaydedildi.

07 Ağustos 2020 Cuma 10:22
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Türkiye’de 7 milyon 940 bin üniversite öğrencisi var

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, üniversitelerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıldan bugüne üniversiteler ile alakalı 231 bin 727 haber çıkışı olduğu görüldü. Üniversite öğrencileri ile alakalı çıkan haber adedi ise 49 bin 80 olurken, COVID-19 ile birlikte üniversitelerin de online eğitim modeline geçmesi en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Eylül ayında üniversitelerin nasıl bir stratejiye gideceği ise merak konusu.

129 ADET DEVLET ÜNİVERSİTESİ VAR

Ajans Press’in, Yükseköğretim Kurumu(YÖK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora olmak üzere toplam öğrenci sayıları belli oldu. Veriler 2019-2020 istatistiklerini yansıtırken, toplam öğrenci sayısının 7 milyon 940 bin 133 olduğu kaydedildi. En çok öğrencinin ise 3 milyon 361 bin 273 ile Anadolu Üniversitesi’nde olduğu kaydedilirken, Türkiye’de 129 devlet, 74 vakıf, 4 adette vakıf myo olduğu gözlendi. Lisans yapan öğrenci sayısına ayrıca bakıldığında ise 4 milyon 538 bin 926 olduğu saptandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
7 Milyon 940 Bin üniversite öğrencisi VarTürkiye
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