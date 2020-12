Türkiye, TIMSS 2019'da ilk kez 500 puanın üzerine çıktı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TIMSS 2019'un Türkiye sonuçlarını açıkladı. Bugün dünyada TIMSS'e katılan tüm ülkelerin başarı puanlarını açıkladıklarını belirten Bakan Selçuk, TIMSS'in Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 4 yıllık periyotlarda gerçekleştirilen başarı izleme araştırması olduğunu hatırlattı.



'TÜRKİYE İLK KEZ 5'İNCİ SINIF DÜZEYİNDE KATILDI'



İlk uygulaması 1995 yılında gerçekleştirilen TIMSS'in 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarını değerlendirdiğine dikkat çeken Selçuk, "Türkiye, araştırmaya 8'inci sınıf düzeyinde 1999, 2007, 2011, 2015 ve 2019 yıllarında; 4'üncü sınıf düzeyinde ise 2011, 2015 ve 2019 yıllarında katılmıştır. Ülkemiz, TIMSS 2019 döngüsüne kadar fen ve matematik alanlarında ortalama başarısını zamanla artırmış, ancak TIMSS değerlendirmelerinde bir referans olarak kabul edilen ölçek orta noktasının ki, bu aşağı yukarı 500 puan civarında oluyor, bunun altında ya da ölçek noktası düzeyinde performanslar göstermiştir" dedi.



Bakan Selçuk, Türkiye'nin 2019 yılında ilk kez 4'üncü sınıf düzeyindeki uygulamaya 5'inci sınıf öğrencilerinden oluşan örneklem ile katıldığını belirterek, "Çünkü Türkiye'de 4'üncü sınıf öğrencilerinin ortalama yaşı TIMSS ortalamasından düşük. TIMSS 2015 ve 2019 döngülerine 4'üncü sınıf düzeyinde katılan ülkelerdeki öğrencilerin ortalama yaşı 10,2. Türkiye'de ise 4'üncü sınıf öğrencilerinin ortalama yaşı 9,7 olarak belirlendi. 2015 TIMSS'te İngiltere, Norveç, Güney Afrika, Yeni Zelanda gibi ülkeler 4'üncü sınıf yerine 5, 8’inci sınıf yerine de 9’uncu sınıfta sınava katılmışlardı. Bu yılda aynı durumda olan bazı ülkeler mevcut. TIMSS 2019'a Türkiye'den katılan 5'inci sınıf örnekleminin ortalama yaşı da 10,6" diye konuştu.



TIMSS 2019 SONUÇLARI



TIMSS 2019 uygulamasına 4'üncü sınıf düzeyinde 58 ülkenin, 8'inci sınıf düzeyinde ise 39 ülkenin katıldığını söyleyen Bakan Selçuk, rapora göre Türkiye puanlarının değerlendirmesini şöyle açıkladı:



"4'üncü sınıf Türkiye puanları için matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puan, 2019 yılında 40 puan artarak 523'e yükseldi. Bir başka deyişle matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36'ncı sırada yer alırken, 2019 yılında 58 ülke arasında 23'üncü sıraya yükseldi. Fen alanında 2015 yılında 483'tü ortalama puan. 2019 yılında ise 43 puan artırarak 526'ya yükseldi. Başka bir deyişle fen uygulamasında 2015 yılında 47 ülke arasında 35'inci sırada iken, 2019 yılında 58 ülke arasında 19'uncu sıraya yükseldi. 8'inci sınıf Türkiye puanları ise şöyle; matematik alanında 2015 yılında 458 olan ortalama puan, 2019 yılında 38 puan artarak 496'ya yükseldi. Bir başka deyişle matematik uygulamasında 2015 yılında 24'üncü sırada yer alırken 2019 yılında 20'nci sıraya yükseldi. Fen alanında 2015 yılında 493 olan ortalama puan, 2019 yılında 22 puan artarak 515'e yükseldi. Başka bir deyişle fen uygulamasında 2015 yılında 21'inci sırada iken 2019 yılında 15'inci sıraya yükseldi."



'OLMAK İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ'



Bakan Selçuk, 4'üncü ve 8'inci sınıf verilerine göre genel değerlendirmesini ise şöyle yaptı:



"TIMSS 2019 sonuçlarına göre, Türkiye TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının, yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu. Üst ve ileri yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranları da arttı. Performans iyileşmesi Türkiye'nin tüm bölgelerine yayıldı. Sizlerin de gördüğü üzere giderek artan bu kısmi iyileşme hepimizi elbette çok memnun ediyor. Olmak istediğimiz yerde değiliz; ama yoluculuğumuzda kat ettiğimiz yol çok sevindirici. Ancak 'Ne değişti de Türkiye böylesi bir yükseliş yakaladı' diye baktığımızda belki birkaç ana başlıktan söz edilebilir. Kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki yeni nesil sorular, hızlı bir yükselişe geçen öğretmen eğitimleri, EBA'nın çocukları dijital içeriklerle çok yönden geliştirecek bir öğrenme disiplini içerisinde tutması, yaptığımız fiziki iyileştirmeler, TIMSS konusundaki farkındalık oluşturma çalışmaları bu başlıklar arsında sayılabilir."



'HEDEFİMİZ İLK 10 İÇİNDE YER ALMAK'



Bakan Selçuk, Aralık 2019’da açıklanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sınav sonuçlarında da Türkiye'nin kaydettiği büyük ilerlemenin görüldüğüne işaret ederek, "Her geçen yıl daha iyi sonuçlara ulaşacağımıza eminiz. Bu tür araştırmalar, tabiri caizse eğitim sistemlerinin röntgenlerini çeker. Buradan elde edilen verilerle de eğitim politikaları gözden geçirilir ve bu politikalarda güncelleme yoluna gidilir. Yakaladığımız bu ivmeyi koruma gayretinde olmalıyız. Hepimize vazife düşüyor. Her gün daha iyiye taşıdığımız EBA platformu, öğrencilerimiz için yaptığımız kaynak kitap destekleri, soru paketleri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için sağladığımız kaynaklar, çalışma fasikülleri, müfredatta yaptığımız iyileştirmeler bu sürecin destekçisi oluyor. Varmak istediğimiz yer, dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak. Türkiye bu sıçramayı yapacak güce, kabiliyete ve yeterliliğe muktedir. Sürece dahil olan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz bu sınavları son derece ciddiye alıyoruz, ancak Türk eğitim sisteminin kendi bireyselliği ve kendi değerleri doğrultusunda ilerleyeceğini de unutmuyoruz. Eğitimde bir başarı hikayesi oluşacaksa bunu hepimiz, bütün toplum olarak birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.