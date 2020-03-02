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Türk ve Gürcü akademisyenler ‘HIV ve AIDS’e karşı öğrencileri bilinçlendirdi

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Bahçeşehir International Universty Batumi tarafından HIV ve AIDS virüsünden korunmanın yolları ile ilgili, ‘Cinsel yolla bulaşan hastalıların farkına varma ve durdurma’ sempozyumu düzenlendi. Üniversitelerin rollerinin sadece sınıfta bilgi transferi yapmak değil, toplumun sorunları ele alıp onları bilinçlendirmek olduğuna vurgu yapan Enver Yücel, “Üniversitemizin bu etkinliği büyük ses getirdi” dedi.

02 Mart 2020 Pazartesi 13:43
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Türk ve Gürcü akademisyenler ‘HIV ve AIDS’e karşı öğrencileri bilinçlendirdi

TİFLİS - Özelikle gençlerin tehlikede olduğu cinsel yollarla bulaşan HIV ve AIDS hastalıklardan korunmanın ve bu hastalıklarla nasıl mücadele edilmesiyle ilgili farkındalık yaratmak adına Bahçeşehir International Universty Batumi tarafından Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’te sempozyum düzenlendi. Etkinliğe BAU Global Başkanı Enver Yücel, İstanbul ve Gürcistan’dan çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı. Sempozyumdaki oturumlarda Türk ve Gürcü akademisyenler HIV ve AIDS virüsü ile ilgili sunumlar yaparak, uyarılarda bulundu. Dünyadaki virüsün dağılımı, alınan önlemler, Dünya Sağlık Örgütü’nün mücadelelerinin anlatıldığı sempozyum ilgiyle izlendi.

'GENÇ POPÜLASYON RİSK ALTINDA'

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Gülden Çelik, HIV, AIDS ve cinsel yolla bulaşan birçok hastalıkların son yıllarda ciddi oranda düştüğünü ama bazı ülkelerde hala yeterli bir farkındalık oluşturulmadığının altını çizdi. Çelik, "Çağımızın en büyük salgınlarından biri HIV virüsü. Dünya sağlık örgütü enfeksiyonda farkındalık ile ilgili 2020-2030 yılı hedefleri var. Bu hedeflere ulaşıyor. Yeni HIV enfeksiyonlarında ciddi düşüş var. Maalesef dünyanın bazı bölgelerinde ise henüz bu önemli enfeksiyona karşı farkındalık yeterli düzeyde değil. Bizde bu farkındalığı artırmak adına burada güzel bir toplantıda bulunduk. HİV ile enfeksiyon ile ilgi farkındalıkları yoksa özellikle genç popülasyon risk altında. Korunmak çok kolay, henüz bir aşısı yok ama aşısı olana kadar korunmaya dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

'TESTLERİ YAPTIRMAMAK TEHLİKELİ'

Hastalığın gizli ve saklı tutulmasının tüm dünyada ciddi bir problem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Orhan Aktepe ise "Bu tüm dünyada bir problem sadece bizim ülkemizde değil. Hiç çekinilecek bir konu değil. Bu sorunun üstesinden gelebilecek tanı ve tedavide yönlendirici merkezler var. Bunları başlatmak herkes için olumlu sonuçlanacaktır. Bu konu da yeni eğilim gençlerin rahatça bu sorunlarını ifade etmeleri ve gerekli testleri yaptırmaları gerekir. Testleri yaptırmamak hem kendileri hem toplum için çok daha tehlikeli olacaktır’’ dedi.

YÜCEL: “ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL SORUMLULUKLARI VAR”

Sempozyumla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve üniversitelerin sosyal sorumlulukları olduğunu ifade eden BAU Global Başkanı Enver Yücel şunları söyledi: "BAU İnternational Üniversity Batumi BAU Global’in bir üyesidir. Dünya üzerinde 7 noktada üniversitemiz var. Bunlardan bir tanesi Gürcistan Batum'daki tıp üniversitemizdir. Buradaki etkinliğimiz özellikle gençleri ilgilendiren HIV ve AIDS virüsü ile ilgili mücadele nasıl yapılması gerektiği ile ilgili üniversitemizin bir çalışmasıdır. Gençlerin ve akademisyenlerin yoğun bir ilgisi var. Üniversitelerin rolleri sadece sınıfta bir bilgi transferi yapmak değil, aynı zamanda toplumu bilinçlendirmek, toplumun sorunlarını ve sıkıntılarına çözüm arayışları ile ilgili bilgiler verebilmektir. Üniversitemizin bu etkinliği büyük ses getirdi. Tiflis'teki insanların ilgisini çok çekti. Onun için arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum’’

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Ve Gürcü AkademisyenlerHivAIDSÖğrencilerBilinçlendirme
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