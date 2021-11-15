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Türk üniversite ile Amerikan üniversitesi arasında iş birliği

Altınbaş Üniversitesi, ABD’deki South Dakota State Üniversitesi ile ‘Uluslararası İlişkiler’, ‘Mühendislik’ ve ‘Eczacılık’ alanlarında lisans ve lisansüstü eğitimi alan öğrenciler ve akademisyenler için akademik iş birliğine imza attığını duyurdu.

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:54
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Türk üniversite ile Amerikan üniversitesi arasında iş birliği

Altınbaş Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bilim ve eğitim iş birliğinin arttırılması için harekete geçti. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Çağrı Erhan ve beraberindeki heyet, ABD’yi ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

ABD İLE ORTAK BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Altınbaş Üniversitesi Heyeti, ABD’nin önde gelen SDSU- South Dakota State Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında söz konusu üniversite ile akademik ikili iş birlikleri için anlaşmaya varıldığını aktaran Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Amerikan üniversitelerini bugün dünyada bir numara haline getirenin network ilişkileri olduğunu dile getirdi. Erhan, “Meşhur bir laf vardır. “I am not working, I am networking” Tabi ki bilimsel çalışmalar çok önemli ama network oluşturmak günümüzde her şeyden önemli hale geldi. Bu çerçevede Altınbaş Üniversitesi olarak dünyanın önde gelen Amerikan üniversiteleri ile uluslararası konferans ve çift diploma programları geliştirmeye önem veriyoruz” dedi

ÇİFT DİPLOMA İMKÂNI

Prof. Dr. Çağrı Erhan, ABD ziyaretini değerlendirirken “Kendi alanlarındaki en iyi üniversitelerle karşılıklı kurumsal yarar adına eğitim ve araştırma faaliyetlerinde iş birliğine gidiyoruz. SDSU-South Dakota State Üniversitesi ile de ortak bilimsel çalışmalar yürüteceğiz, konferanslar ve sempozyumlar düzenleyeceğiz, eğitim-öğretimde yaz okulu ve ortak diploma programları gibi ortak müfredat faaliyetlerinde bulunacağız” diyerek programın ayrıntılarını anlattı. Erhan, “Elektrik-Elektronik mühendisliği öğrencilerimiz YÖK onay sürecinin ardından ilk 2 yıllarını Altınbaş Üniversitesi’nde okuduktan sonra kalan 2 yıllarını da SDSU-South Dakota State Üniversitesi’nde tamamlayacak ve çift diploma hakkına sahip olabilecekler. Eczacılık Fakültesi öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz ise her yaz ABD’ye giderek yaz döneminde uygulamalı yaz okuluna katılabilecekler” ifadelerini kullandı.

AKADEMİSYEN – ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI

Prof. Dr. Çağrı Erhan, lisans ve lisansüstü öğrenci ve akademisyen değişimi alanlarındaki iş birlikleriyle ABD ve Türkiye arasındaki 2 asıra yaklaşan ilişkilerimizin pekişeceğini de belirtti. Uluslararası ilişkiler alanında yapılan ortaklık kapsamında başlangıç olarak 2022 yılı yaz ayında bir grup ABD’li öğrencinin Altınbaş Üniversitesi kampüslerinde ağırlanacağını vurgulayan Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Üniversite olarak büyük önem verdiğimiz uluslararasılaşma konusunda bu tür anlaşmalar büyük önem arz ediyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Altınbaş ÜniversitesiABDSouth Dakota State ÜniversitesiEğitim
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