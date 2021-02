Türk Böbrek Vakfı'nın "Sağlıklı Beslenme Dersleri" EBA TV ile her eve girecek

Türk Böbrek Vakfı 2011 yılından bu yana il il, okul okul dolaşarak sürdürdüğü "Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri" eğitimlerini, salgın nedeniyle online eğitime geçen öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı EBA TV'den ulaşarak sürdürecek. TBV ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokolle gösterimine önümüzdeki haftalarda başlanacak olan eğitim videoları ile aşırı tuz şeker tüketiminden hareketli yaşama, çocukların sağlıklı beslenme ve böbrek sağlığı ile ilgili en doğru bilgilere ulaşması hedefleniyor. Şimdiye dek 26 ilde, binden fazla okulda, 500 binden fazla öğrenciye ulaşan TBV, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne talepte bulunarak, okullarda verilen eğitimlerin videolu anlatımlarla ekranlardan çocuklara ulaşması için bir protokol imzaladı. Hazırlanan eğitim videoları, vakfın daha önce okullarda verdiği eğitimlerin dijital hali olarak Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın'ın sunumu ile ekranlara gelecek.

"EN ÖNEMLİ MİSYONUMUZ KORUYUCU HEKİMLİK"

Aşırı tuz ve şeker tüketimine bağlı olarak gelişen hastalıklar, her yıl önemli bir oranda artış gösteriyor. Gelecek nesillerde hastalıkların önlenmesi açısından önemli rol oynayan beslenme eğitimleri, bu aydan itibaren TRT EBA TV yayın akışı içerisindeki yerini alacak. Vakıf Başkanı Timur Erk, "EBA TV sayesinde tüm Türkiye'de her eve ulaşabileceğiz. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile böyle bir iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. Vakıf olarak bizim en önemli misyonumuz koruyucu hekimlik alanında. Pandemiyle beraber her şey dijitale dönüştü. Dolayısıyla biz de Milli Eğitim Bakanlığı ile TRT EBA TV'de bunun yayınlanması için görüşmeler yaptık. 18 milyon öğrenciye hitap etme imkanımız oldu bu sayede. Çok daha fazla eve girmiş olacağımız anlamına geliyorlar bu" dedi.

"ÇOCUK AİLESİNE 'BÖBREK DEDE BÖYLE DEDİ' DİYİNCE İŞ BİTİYOR"

Çocukların bu eğitimlerden aldığı her bilgiyi ailelerine de yansıttığını anlatan Erk, "Bizden aldıkları bu eğitimleri annelerine, babalarına, yakınlarına, 'ters eğitim' şeklinde yansıtacaklar. Bundan sonra artık her evde tuz tüketimi, şeker tüketimi, sağlıklı su içme alışkanlığı ya da uyku düzeniyle ilgili, bilinçli bir yaklaşım girecek. Sahadaki eğitimlerimize dair zaman zaman bize gelen raporlardan da gördük ki biz, ülke olarak çocuklarını çok seven bir milletiz. Çocukların dediklerini yerine getiriyoruz. Bir çocuk 'Anneciğim bu çorbaya hala ilave tuz katıyorsun. Bir daha atma. Böbrek Dede bize böyle söyledi' dediği zaman iş bitiyor. Özellikle 7-12 yaş grubunun algılama açısından her bilgiyi sünger gibi çektiğini görüyoruz. O nedenle 18 milyon çocuktan her biri, hiç olmazsa bir kere bu eğitim videolarını izlemeli. Şimdiye kadar yüz yüze ilerliyordu bu eğitimlerimiz. Bayağı da başarılıydı. Ama yine de 26 ilde sınırlı kalmıştık. Hedef 81 ildi, şimdi bu hedefe daha yakınız. Yüz yüze eğitime tekrar dönülecek yerlerde yine buna devam edeceğiz. Yani hibrit bir uygulama olacak, her ikisini bir arada yürüteceğiz. Böbrek Dede olarak ben de gideceğim. Online eğitimin devam ettiği yerlerde de bu videolar EBA TV'den gösterilecek" şeklinde konuştu.

"PANDEMİ, ÇOCUKLARDA OBEZİTE RİSKİNİ ARTIRDI"

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın ise sağlıklı beslenme eğitimlerini online platforma taşıdıklarını ve daha çok öğrenciye ulaşma şansını elde edince de EBA TV'de gösterimi için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurduklarını söyleyerek şu bilgileri verdi: "EBA TV'de gösterilecek eğitim videolarımız her biri ortalama 1,5-2 dakikalık filmlerden oluşan 6 videoluk bir seri. Toplamda yaklaşık 15 dakika içinde sağlıklı beslenmeye, böbrek sağlığı, şeker tuz tüketimine, hareketli yaşam ve su içmenin önemine dair her şeyi öğretiyor. Videolarımız, daha önce yapmış olduğumuz yüz yüze eğitimlerin kısa versiyonu. Pandemi ile beraber çocuklarda zaten artış eğiliminde olan obezitede daha da büyük bir risk oluştu. Hareketsiz yaşam, paketlenmiş hazır gıda tüketiminin artması, eve kapanmanın getirdiği sorunlar bunu tetikledi. Bunun için çocukların evde yapabileceği bazı hareketler, daha çok su tüketimine dair mesajlar, şeker ve tuz tüketiminin kısıtlanmasına yönelik uyarılara yer verdik."

"GELİŞİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUK İÇİN UYKU DÜZENİ ÇOK ÖNEMLİ"

Koronavirüs salgınının getirdiği evde kalma mecburiyetinin çocuklarda bilgisayar veya tablet gibi ekrana maruziyeti de artırdığına dikkat çeken Diyetisyen Aydın, bunun da uygu düzenini bozduğunu vurgulayarak şu uyarılarda bulundu: "Çocukların yatma kalkma saatleri de kayabiliyor bu süreçte. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar için uyku düzeni çok önemli. Mutlaka yatma ve kalkma saatlerinin disiplinli ve düzenli olması, belirli saatlere ayarlanması gerekiyor. Öğrenciler, öğrendikleri her şeyi ailelerine de anlatıyor. Eğitimlerimizde bunu istiyoruz zaten."