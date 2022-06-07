TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurdu Projesi’nin temeli atıldı

İstanbul Maslak’ta hayata geçecek olan TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurdu’nun temel atma törenine Açık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık, TSK Eğitim Vakfı Genel Müdürü E. Tuğgeneral Kemal Korkmaz, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tuğgeneral Engin Durak ve çok sayıda davetli katıldı.

‘SON DERECE MUTLU VE GURURLUYUZ’

Temel atma töreninde konuşan Serban İnşaat Genel Müdürü Mehmet İlker Akdeniz, TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurdu’nda öğrencilere en konforlu ve rahat ortamı sunmayı hedeflediklerini belirterek, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için güven dolu bir barınma ortamı inşa etmek için teknolojimizi ve mühendislik yeteneklerimizi kullanacağımız bir yapının temel atma töreni için bir araya geldik. Bu projenin Serban İnşaat’a emanet edilmesinden son derece mutlu ve gururluyuz. Öğrenci yurtları, gençlerimizin eğitim hayatını verimli geçirebilmesi için çok önemlidir. Ben eminim ki özellikle TSK gibi köklü ve vizyoner bir kurumda yetişecek gençler, geleceğin güven dolu, özgür ve refah dünyasının kaynağı olacak” dedi.

ÖĞRENCİLERİN SOSYALLEŞMESİNE OLANAK SAĞLAYAN BİR YAPI OLACAK

Teknoloji odaklı endüstriyel yapılardaki uzmanlığıyla bilinen Serban İnşaat TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurdu projesini 2023 yılında teslim etmeyi planlıyor. Yurt, 826 yatak kapasitesine sahip ve 10 katlı olarak yapılacak. Öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamasının yanı sıra sosyalleşmesini de sağlayacak ve içerisindeki lobi, sosyal tesis gibi alanlarla da beş yıldızlı otel konforunu aratmayacak.