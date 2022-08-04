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Tıp fakültesi kontenjanları geçtiğimiz 3 yılda 2.695 arttı

04 Ağustos 2022 Perşembe 15:35
Tıp fakültesi kontenjanları geçtiğimiz 3 yılda 2.695 arttı

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih sürecini 5 Ağustos'a kadar tamamlaması beklenen milyonlarca öğrenci, kariyerleri için en doğru sıralamayı yapmak için çalışıyor. Yükseköğretim Kurulu verilerinden derlenen Tıp Fakülteleri İnceleme Raporu, doktorluk mesleğini icra etmek isteyen öğrenciler için rehber niteliği taşıyor. Genel verilere göz atıldığında, geride bıraktığımız 3 yılda Türkiye’deki tüm tıp fakültelerinin kontenjanlarının toplamda 2.695 öğrenci arttığı kaydedildi. 2021’in en çok tercih tıp edilen fakülteleri ise Marmara ve Hacettepe oldu.


 

Sağlık alanında araştırmalar yapan ECONiX Araştırma tarafından Yükseköğretim Kurulu’nun herkese açık olarak yayımladığı verilerden hareketle hazırlanan Türkiye Yükseköğretim Kurulu Verileri ile Tıp Fakülteleri İnceleme Raporu, tercih dönemindeki öğrenciler için rehber niteliği taşıyor. 2019-2021 yılları arasında tıp fakültesine yerleşen öğrencilerin sayısının, fakültelerin kontenjanlarının, demografik yapının ve öğretim üyesi bilgilerinin incelendiği rapor, bu yıl ve gelecek yıllarda tıp fakültesi tercih etmeyi düşünen adaylar için ihtiyaç duyulan bilgileri sağlamayı hedefliyor. 


 

TIP FAKÜLTESİ KONTENJANLARINA DA MERCEK TUTULDU


 

İngilizce ve Türkçe eğitim veren tıp fakültelerinin kontenjan durumlarının incelemesiyle başlayan rapora göre İngilizce eğitim veren tıp fakültesi kontenjanlarının 2019-2020 yılları arasında 375, 2020-2021 yılları arasında ise 303 öğrenci arttığı görülüyor. Türkçe eğitim veren tıp fakültelerinde de aynı dönemlerde sırasıyla 1.503 ve 514 öğrencilik kontenjan artışı tespit ediliyor. Genel verilere göz atıldığında, geride bıraktığımız 3 yılda Türkiye’deki tüm tıp fakültelerinin kontenjanlarının toplamda 2 bin 695 öğrenci arttığı kaydediliyor. 


 

2021’İN EN ÇOK TERCİH EDİLEN TIP FAKÜLTELERİ MARMARA VE HACETTEPE 


 

YÖK verilerinden derlenen rapora göre, 2019 ve 2020’de en çok tercih edilen İngilizce tıp fakültesi olma unvanını taşıyan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin, bu unvanı 2021 yılında Marmara Üniversitesi’ne kaptırdığı görülüyor. En çok tercih edilen İngilizce tıp fakültesi sıralamalarında Hacettepe, Gazi, Koç, Marmara ve Ankara Medipol yer alıyor. Türkçe eğitim veren tıp fakülteleri ise 2020 ve 2021’de Hacettepe Üniversitesi olarak öne çıkıyor. Öte yandan Atatürk, Bandırma 17 Eylül, Akdeniz, Ege, Sivas Cumhuriyet, Sağlık Bilimleri ve Samsun Üniversitesi, Türkçe eğitim veren tıp fakülteleri sıralamalarında üç yılda ilk beşte görülen üniversiteler arasında yer alıyor. 


 

ANADOLU - FEN LİSESİ MEZUNLARININ FAVORİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 


 

ECONiX Araştırma tarafından YÖK verilerinin incelenmesiyle elde edilen bulgular, Anadolu lisesi mezunlarının üç yıldır İngilizce dilinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Türkçe dilinde ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne yerleştiğini gösteriyor. Fen lisesi mezunları için İngilizce eğitim veren tıp fakülteleri içinde Marmara Üniversitesi’nin yeri değişmezken, Türkçe tıp fakültesi okumak isteyen fen lisesi mezunlarının 2019’da en çok Ege, 2020 ve 2021’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni tercih ettiği görülüyor. Öte yandan Hacettepe, Yeditepe, Marmara ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi son 3 yıl boyunca özel liseden mezun olan öğrencilerin en çok tercih ettiği İngilizce eğitim veren tıp fakülteleri oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Hamidiye, Ankara, Ege ve Gazi Üniversitesi ise aynı dönemde özel lise öğrencilerinin tercih ettiği Türkçe eğitim veren tıp fakülteleri olarak öne çıkıyor. 


 

ÖĞRENCİ BAŞINA EN ÇOK ÖĞRETİM ÜYESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDE 


 

Rapor, öğretim kalitesine doğrudan yansıyan öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısına ilişkin ipuçları da sunuyor. 2020 ve 2021’de öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının en az olduğu okul Koç Üniversitesi rapor edilmiş. Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Hamidiye, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ise son 3 yıl boyunca, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının en çok olduğu tıp fakülteleri olarak öne çıkıyor. 


 

ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI, TIP FAKÜLTELERİNİ TERCİH EDİYOR 


 

Üç yıllık veriler, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin devlet üniversitelerinin tıp fakültelerini tercih eden öğrenci sayısı bakımından başı çektiğini gösterirken, Kabataş Erkek Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi, son 3 yıl boyunca özel üniversitelere bağlı tıp fakültelerine yerleştirme yapan iki ortaöğretim kurumu olarak dikkat çekiyor. Öte yandan son 3 yılda Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Ankara Fen Lisesi'nin tıp fakültelerine en çok yerleştirme yapan devlet, Özel Nesibe Aydın Yıldızlar Temel Lisesi ve Özel Tekden Fen Lisesi'nin tıp fakültelerine en çok yerleştirme yapan özel lise olduğu kaydediliyor. 


 

NÜFUSA KIYASLA EN ÇOK DOKTOR ADAYI ADANA VE DİYARBAKIR’DAN ÇIKTI 


 

Demografik verilere de yer verilen rapora göre, tıp fakültesine yerleşen öğrenci sayısının il nüfusuna bölünmesiyle elde edilen oranlar, 2019 ve 2020 yıllarında tıp fakültesine yerleşen öğrenci oranı en yüksek ilin Adana olduğunu, 2021 yılında ise bu rekoru Diyarbakır’ın aldığını ortaya koyuyor. Öte yandan Konya, Ankara, İzmir ve İstanbul da bu oran açısından ilk sıralardaki şehirler arasında konumlanıyor. Ayrıca 2019-2020 yılları arasında kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla tıp fakültelerini daha fazla tercih ettiği görülürken, 2021’e gelindiğinde bu oranın neredeyse eşitlendiği belirtiliyor. 

DHA

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Tıp Fakültesi KontenjanlarıTıp Fakültesi
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