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Telafi eğitimleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim sürecini 19 Haziran Cuma günü tamamlamaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan eğitimler üç hafta sürecek.

03 Haziran 2020 Çarşamba 16:48
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Telafi eğitimleri ne zaman başlayacak?

-Uzaktan eğitim sürecini 19 Haziran Cuma günü tamamlamaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan eğitimler üç hafta sürecek.

-31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

-Bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacak. Telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde sürecek.

DHA

Son Güncelleme: 03.06.2020 16:54
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukUzaktan Eğitim SüreciTelafi Eğitim
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