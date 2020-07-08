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Tatil kitabı 'Arkadaş'ın dağıtımı başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri için hazırladığı 'Arkadaş' adlı tatil kitabının okullarda dağıtımına başlandı. Veliler, öğrencinin adını ve soyadını söyleyerek, ücretsiz dağıtılan tatil kitabını alabilecek.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:07
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Tatil kitabı 'Arkadaş'ın dağıtımı başladı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tanıtımını yaptığı 'Arkadaş' adlı tatil kitabı, 1 Temmuz itibarıyla illere gönderilmeye başlandı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Yenimahalle Şehit Süleyman Can İlkokulu'ndaki kitap dağıtım törenine katıldı. Akpınar, "Sayın bakanımızın liderliğinde bakanlığımızca ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıflara yaz aylarında takip edebilecekleri, eğitim alabilecekleri bir kitap hazırlandı, 'Arkadaş' kitabı. Bu kitabın dağıtımına bu hafta başlandı. Biz de bugün ilimizde hem kamuoyuna duyurmak hem de velilerimize bilgi vermek açısından bugün bir aradayız" dedi.

Tatil kitaplarının her birinin ana teması ve içeriğinin farklı olduğunu belirten Akpınar, "1'inci sınıflarda daha çok oyun ağırlıklı, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıflarda farklı ana temalarda hazırlandı. Ülkemiz genelinde 5 milyon 230 bin yaklaşık ilkokul öğrencimize bu kitap bakanlığımızca hazırlanarak ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Kitaplar okullarımıza bu hafta ulaşıyor. Velilerimiz okullarımıza ulaşarak çocuğunun adını, soyadını söyleyerek kitabı almış olacak" diye konuştu.

Önceki yıllarda velilerin, yaz aylarında çocuklarının eğitimden kopmaması için sene içinde aldıkları eğitimin tekrarı niteliğindeki kitaplar hakkında tavsiye istediklerini dile getiren Akpınar, "Bu yıl gerçekten bakanlığımızca ilk defa farklı bir çalışma yapılmış oldu. Bakanlığımız eliyle böyle bir kitap hazırlandı ve sayın bakanımızın liderliğinde takip edildi, velilerimize ve çocuklarımıza ulaştırılmış olacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıArkadaşTatil Kitabı
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