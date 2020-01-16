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Sürdürülebilir eğitim için iş birliği

Toplumun refah seviyesinin artırılması için düzenli, sürdürülebilir eğitim ve projelerin düzenlenmesi, ortak stratejiler belirleyip deneyimlerin aktarılması amacıyla Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sürdürülebilir eğitim için iş birliği

Toplumun refah seviyesinin artırılması için düzenli, sürdürülebilir eğitim ve projelerin düzenlenmesi, ortak stratejiler belirleyip deneyimlerin aktarılması amacıyla Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

16 Ocak 2020 Perşembe 14:57
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Sürdürülebilir eğitim için iş birliği

İSTANBUL - Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız ve beraberindeki heyet, İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, İGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, İGÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çöp ve İGÜ Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı Bülent Değirmenci ile bir araya geldi. İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında eğitim, kültür, teknoloji geliştirme, ortak projelerin yapılması, toplumun refah seviyesinin artırılması için düzenli, sürdürülebilir eğitim ve projelerin düzenlenmesi, ortak stratejiler belirleyip deneyimleri aktarılması gibi birçok alanda kararlar alındı.

Avcılar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolün önemine değinen üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Abdulkadir Gayretli, “İlçe genelinde üniversiteler ve ilçe milli eğitime bağlı okullarda eğitim öğretim toplam öğrenci sayısı 100 bine yakın. Geleceğimiz öğrencilerimizin iyi bir eğitim alması en önemlisi. Bu iş birliği ile birlikte düzenli ve sürdürülebilir eğitimler düzenleyecek, deneyimlerimizi birbirimizle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sürdürülebilir EğitimIşbirliği
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