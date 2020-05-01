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Siber güvenlik eğitim ağına 16 üniversite daha

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Cisco Network Akademi arasında, dijital eğitim alanında yapılan iş birliği kapsamında uygulamaya geçirilen 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi'ne, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nden 16 üniversite daha katıldı.

01 Mayıs 2020 Cuma 12:54
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Siber güvenlik eğitim ağına 16 üniversite daha

ANKARA - YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, mart ayında başlatılan 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi' ile 5’i yeni kurulan olmak üzere toplam 8 pilot üniversitedeki akademisyenlere ‘siber güvenlik’ ve ‘ağ yönetimi’ konularında eğitim verildiği belirtildi. Projenin ilk aşamasında Bursa Teknik, Erzurum Teknik, Eskişehir Teknik, İskenderun Teknik, Konya Teknik, Hitit, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok üniversitelerinden seçilen bir grup akademisyene Cisco Network Akademi tarafından ücretsiz sertifika eğitiminin devam ettiği kaydedildi.

ÜNİVERSİTE SAYISI 24’E YÜKSELDİ

Dijital eğitim alanındaki bu iş birliği kapsamında ikinci adım ise YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyla atıldı. İkinci aşamada Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak, Ardahan, Artvin Çoruh, Batman, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Kilis Yedi Aralık ve Osmaniye Korkut Ata üniversitelerindeki akademisyenlere de Cisco tarafından eğitimler verilecek. Saraç'ın videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıya, proje kapsamına yeni eklenen 16 üniversitenin rektörleri de katıldı.

Prof. Dr. Saraç, yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini, 'Covid-19' salgını sonrasında üniversitelerin bazı altyapı yetersizliklerine rağmen sürece hızla uyum sağladıklarına dikkat çekti. Saraç, "Üniversitelerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle iş birliği içerisinde giderilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte özellikle dezavantajlı üniversitelerdeki akademisyen ve öğrencilere teknolojik yetkinlik kazandırılmasına büyük önem veriyoruz" dedi. 

ÜNİVERSİTELERDE 'SİBER GÜVENLİK' DERSİ

Proje kapsamında, akademisyenlere verilecek eğitimlerin yaz sonunda tamamlanması ve sertifika alan akademisyenler tarafından üniversitelerindeki diğer akademisyenlere de eğitim verilmesi planlanıyor. Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde projeye katılan üniversitelerde öğrencilere yönelik ‘siber güvenlik’ ve ‘ağ yönetimi’ derslerinin açılması da hedefleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim KuruluSiber Güvenlik Eğitim Ağı
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