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Şebnem Ferah öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu

Maltepe Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılı mezunlarını görkemli bir törenle uğurladı. Sanatçı Şebnem Ferah’ın da sahne aldığı törende öğrenciler ve aileler heyecanlı ve eğlenceli dakikalar yaşadı.

Şebnem Ferah öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu

Maltepe Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılı mezunlarını görkemli bir törenle uğurladı. Sanatçı Şebnem Ferah’ın da sahne aldığı törende öğrenciler ve aileler heyecanlı ve eğlenceli dakikalar yaşadı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:43
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Şebnem Ferah öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu

İSTANBUL - Maltepe Üniversitesi, üniversitenin içinde yer alan Marmara Eğitim Köyü Marmara Açıkhava Tiyatrosu'nda mezunlarını yeni hayatlarına uğurladı. Gerçekleşen mezuniyet töreninde açılış konuşmasını rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Kadir Çakır ve öğrenciler adına İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Tayyip Tuna yaptı.

Millî Mücadelenin 100. Yılına vurgu yapan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, anlama yeteneğini eğitmektir” dedi.

“BAŞARININ SIRRI, DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLMAKTIR”

Eğitimin ana boyutlarını dile getiren Prof. Dr. Karasar, artık kitapların içindeki bilgiyi öğrenciye aktarmaktan ibaret bir eğitim anlayışının çok geride kaldığını vurguladı. Karasar, “Bilgi sahibi olmanın ötesinde bilgiyi isteme ve bilgiyi üretme söz konusudur. Bugün; disiplinlerarası yaklaşımla yola çıkan, paydaşlarla bütünleşen, sektörün dinamiğine ayak uyduran, etkileşimli eğitimden söz ediyoruz. Tüm bunların hayata geçirilebilmesi için de insanın değerine ve bütünlüğüne saygı duyan eğitimcilerden söz ediyoruz. Millî Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk Bey’in vurguladıkları gibi: ‘yenilenerek dönüşmek’ten söz ediyoruz. Üniversitemizin eğitim anlayışı işte bu çerçevede şekillenmiştir ve başarının sırrı, dönüşümün öncüsü olmaktır” diye konuştu.

“ZORLUKLARA KARŞI DURMAYI ÖĞRENDİK”

Öğrenci Konseyi adına konuşan Ahmet Kadir Çakır, “Bizler kitapların başında geçirdiğimiz onca zamanda alın teri dökmeyi öğrendik. Bizler sabahlara kadar kütüphanemizde sınavlara çalışırken uykusuzluktan öne düşen başımızı birden kaldırdığımızda, aslında zorluklara karşı dimdik durmayı öğrendik. Siz de bir an olsun bize olan inancınızı ve güveninizi yitirmeyip bize her daim destek oldunuz. Büyük fedakârlıklarda bulundunuz” diyerek tüm öğrencilerin ailelerine teşekkür etti.

Öğrenciler adına konuşan Tayyip Tuna ise, “Bu mezuniyetin onur ve gurur tablosunda şüphesiz pek çok kimsenin emeği var. Öncelikli olarak bizleri hayatımızın her safhasında destekleyen ailelerimize, icra edeceğimiz mesleğimizin gerektirdiği her türlü bilgiyle bizleri donatmak üzere birikim ve tecrübelerini bizlere aktardıkları, sahip oldukları ışığı bizlerle paylaştıkları için hocalarımıza tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Akademik birimlerin birincilerine plaket sunumuyla devam eden tören, kep atma ve Şebnem Ferah konseriyle son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maltepe ÜniversitesiŞebnem FerahMezuniyet Heyecanı
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