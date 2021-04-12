REKTÖR KILAVUZ TOPLUMA KATKI GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ DEDİ..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Üniversitelerin aslı görevlerinden birinin toplumsal katkı sağlamak olduğunu söyleyen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ile topluma gerçek anlamda katkı sağlanabileceğinin altını çizdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi, bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla Marsala Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş. firması ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokolle birlikte teknolojik yenilik alanında Ar-Ge, inovasyon, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret, sertifikasyon gibi rekabeti güçlendirme faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmalar yapılacak. Firma aynı zamanda lisans öğrencilerinin stajları konusunda da üniversitenin ilgili bölümleriyle işbirliği içerisinde olacak. İşbirliği imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin topluma katkı görevleri doğrultusunda hayatın her alanında bulunma zorunluluğu olduğuna işaret etti. Gerek insan kaynağının temini gerekse de bilimsel üretim boyutu ile elde edilen ürünün topluma yansıtılması noktasında çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitelerimiz gerçek anlamda şehrin ortak aklını temsil etmektedirler. Bir anlamda topluma vizyon çiziyoruz. Bunu da tüm kesimlerle paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu görevlerimizin bir yansıması olarak bugün bir protokole imza atacağız. Protokolde öğrencilerin stajları, teknik geziler ve eğitim faaliyetleri ile başlayan detaylı bir işbirliği içerisine girmiş olacağız. Devamında akademik ve bilimsel çalışmaların yürütülmesi ve yine topluma katkı sağlayan çıktıları elde etmeyi arzuluyoruz. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Protokolün kendi şirketlerinin yanı sıra ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirten Marsala Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Çetin Özel ise işbirliği tekliflerine olumlu geri dönüş yapan tüm üniversite yöneticilerine teşekkür etti.