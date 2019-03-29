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Pazartesi günü okullara 'seçim' tatili

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 valiliğe gönderilen yazıda, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla Bakanlığa bağlı tüm eğitim kurumlarının 1 Nisan'da tatil edildiği duyuruldu.

Pazartesi günü okullara 'seçim' tatili

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 valiliğe gönderilen yazıda, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla Bakanlığa bağlı tüm eğitim kurumlarının 1 Nisan'da tatil edildiği duyuruldu.

29 Mart 2019 Cuma 13:58
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Pazartesi günü okullara 'seçim' tatili

ANKARA - Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 81 valiliğe gönderilen yazıda; eğitim kurumlarının pazar günü yapılacak yerel seçimler için hazırlandığı bildirildi. Seçimlerin özelliği nedeniyle oy sayım işleminin akşam geç saatlerde bittiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
1 NisanSeçim Sonrası Okullar Tatil
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