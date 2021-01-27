Pandemiyi fırsata çeviren öğretmenler, okulu yeniledi

480 yatak kapasiteli Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve idarecileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim yapılması ve okulunda boş olmasını fırsata çevirdi. 'Her yerde ve her zaman eğitim' ilkesiyle yola çıkan öğretmenler, okulun koridor ve bazı sınıflarına hem eğitici, hem de eğlendirici yazı ve görseller oluşturdu. Ardından belirlenen 'Türkçe sokağı', 'İngilizce sokağı' 'Fen sokağı', ‘Zeka oyunları sınıfı’ için duvarlar yeniden boyanıp, o derslere ait temalarla ilgili yazı ve görseller duvarlara çizildi. Türkçe sokağında Türk edebiyatının çınarları olan yazar ve şairleri resimleri çizilip, onların eserleri ne yer verildi. Atatürk ve diğer Türk büyüklerinin de yine resimleri çizilip, hayatları anlatıldı. İngilizce sokağında, öğrencilerin dil öğrenimini geliştirmek ve hızlandırmak için bilgi ve görsellere yer verildi. Fen sokağında yine belirlenen konularla ilgili görseller çizildi. Saime Naim Eğitim Vakfı'nın destekleriyle zeka oyunları sınıfı oluşturuldu ve görsel sanatlar atölyesi yenilendi.

Okul Müdürü Hasan Opruklu, yüz yüze eğitime başladıklarında öğrencilerin sürprizlerle karşılaşacağını belirterek, ''Okulumuzda çalışmalarımız devam ediyor. Türkçe sokağı, İngilizce sokağı, Fen sokağı yapılıyor, Arkadaşlarımız bu çalışmaları kendi imkanlarıyla yapıyorlar. Hepimizin özlediği öğrencilerimiz yüz yüze eğitime geldiklerinden onlara büyük sürprizlerimiz olacak'' dedi.

Türkçe Öğretmeni Ersin Ay, öğrencilerin ders saati dışında da öğrenmelerine katkı sağlamak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ''Öğretmenlik gönül mesleğidir. Biz öğretmenler olarak. okullarımız kapalı olsa da, öğrencilerimiz yarın okula gelecekmiş gibi çalışmalara devam ediyoruz. Öğrencilerimiz okula geldiğinde her anlamda ders saati dışında da öğrenme gerçekleştirecekler'' diye konuştu.