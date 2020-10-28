Pandemide hangi ülkeler öğrenci kabul ediyor?

İSTANBUL - Tüm dünyayı saran Kovid-19 pandemisi nedeniyle pek çok alanda ikinci dalga endişesi yaşanırken yurt dışında eğitim planı yapan öğrencilerin aklındaki ortak soru, ‘Pandemi döneminde hangi ülkeler ne gibi şartlarla öğrenci kabul ediyor?’ oldu. Akare Yurt Dışı Eğitim Fuarları, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin en çok tercih ettiği 12 ülkenin güncel öğrenci kabul şartlarını ve vize politikalarını açıkladı.

Salgın sebebiyle her ülkenin yurt dışında eğitim alacak olan öğrencilere yönelik uyguladığı uçuş izni, vize başvurusu ve karantina uygulamaları ise farklılık gösteriyor.

Ülkelerdeki son durum şöyle:

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD)

Pandemi döneminde ABD, hem dil eğitimleri hem de lisans ve yüksek lisans gibi akademik eğitimler için öğrencilere vize randevuları vermeye devam ediyor. Başvurularda öncelik ise akademik eğitim alacak olan öğrencilere veriliyor. Amerika, vize sonuçlarının en hızlı alındığı ülke olarak dikkat çekiyor. Sonuçlar, başvuru randevusu sırasında öğrenilebiliyor. Ülkeye girişte ise Şikago ve Boston hariç 14 gün zorunlu karantina uygulaması bulunmuyor. Ayrıca, Boston için uçuştan önceki 72 saat içerisinde alınmış PRC test zorunluluğu bulunuyor.

BİRLEŞİK KRALLIK (İNGILTERE)

Oxford ve Cambridge gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin bulunduğu Birleşik Krallık’ın da Türkiye ile arasındaki uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Birleşik Krallık, ülkeye girişte Türk öğrencilere 14 gün karantina uygularken PCR testi de istemiyor. Tüm öğrenci vizeleri ise devam ediyor. Vizelerin açıklanma süresi 2-3 hafta arasında değişiyor.

KANADA

Türkiye ile Kanada arasındaki uçuşlar, yalnızca 18 Mart öncesinden geçerli Study Permit’i (eğitim izni) olan kişiler için açık. Uçuşun ardından ülkeye girişte 14 gün karantina koşulu bulunurken PCR testi istenmiyor. Ayrıca; online olarak kolejlerde ve üniversitelerde diploma, lisans ve master programlarına katılacak olan öğrenciler için iki aşamalı vize uygulaması söz konusu. Dil okuluna gidecek öğrenciler için ise vize başvuruları açık. Ancak vizelerin açıklanma süresi 5 aya kadar uzayabiliyor. Yürürlükteki seyahat kısıtlamalarının 20 Ekim 2020 itibari ile kaldırılmasına rağmen, yeni düzenlemeye göre öğrenim kurumunun, bulunduğu il ve bölge hükümetinden onaylı bir Kovid-19 hazırlık planı mevcut ise öğrencilerin Kanada'ya girişine onay veriliyor.

İRLANDA

İrlanda -Türkiye uçuşlarında bir sorun yaşanmazken ülkeye girişte PCR testi istenmiyor. Ancak 14 gün zorunlu karantina uygulaması yapılıyor. Dil okulunda eğitim almak için vize başvuruları ise şu an için kapalı. İrlanda'da lisans ve yüksek lisans öğrencileri için D tipi vize başvuruları devam ediyor. Vizelerin ortalama açıklanma süresi de 2-3 haftayı bulabiliyor.

İTALYA

İtalya ve Türkiye arası uçuşlarda da herhangi bir sorun yaşanmıyor. İtalya’ya girişte 14 gün zorunlu karantina uygulaması yapılıyor. PCR testi ise istenmiyor. Ancak İtalya’da dil eğitimi alacaklar için vize başvuruları kapalı. Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için D tipi vize başvuruları devam ediyor. Vizelerin ortalama açıklanma süresi 2-3 hafta arasında değişiyor.

AVUSTRALYA

Avustralya -Türkiye arasındaki uçuşlar ikinci bir açıklamaya kadar kapalı. Bu sebeple şu an ülkeye öğrenci vizesi için başvuru yapılamıyor.

İSPANYA

İspanya - Türkiye arası uçuşlarda şu an için herhangi bir aksama yaşanmıyor. Ayrıca, İspanya zorunlu karantina uygulamıyor ve PCR testi istemiyor. Ancak İspanya’daki dil okullarında eğitim almak isteyenler için vize başvuruları kapalı. Yalnızca lisans ve yüksek lisans öğrencileri için D tipi vize başvuruları alınıyor. Eğitim vizeleri 2-6 hafta arasında açıklanıyor.

ALMANYA

Almanya - Türkiye uçuşlarında bir sorun yaşanmazken 14 gün zorunlu karantina uygulaması bulunuyor. Almanya Türk öğrencilerden PCR testi istenmiyor. Ülkenin dil eğitimi almak isteyen öğrenciler için vize başvuruları ise geçici süreliğine kapalı. Ancak, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için D tipi vize başvurusu açık. Vizelerin ortalama açıklama süresi de 4-6 hafta arasında değişiyor.

HOLLANDA

Hollanda -Türkiye uçuşları devam ediyor, zorunlu karantina uygulaması da bulunmuyor. İki ülke arasındaki uçuşlarda PCR testi de istenmezken, Hollanda'da lisans ve yüksek lisans öğrencileri için D tipi vize başvurusu açık. Vizelerin ortalama açıklanma süresi ise 1-3 haftayı bulabiliyor.

FRANSA

Türkiye - Fransa uçuşları da devam ediyor. İki ülke arasında PCR testi istenmezken, zorunlu karantina da uygulanmıyor. Eğitim için ise 90 günden kısa süreli vize başvuruları kabul edilmiyor. 90 günden uzun ve akademik eğitimler için de D tipi ulusal vize başvuruları devam ediyor. Vizelerin açıklanma süresi de 2-4 haftayı buluyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (DUBAİ)

Türkiye'den Birleşik Arap Emirlikleri’ne direkt uçuşlar şu an için kapalı, fakat Ukrayna, Katar gibi ülkelerden aktarmalı uçuşlar ile giriş yapılabiliyor. Riskli yolcuların havaalanı kontrolleri sırasında 1 güne kadar gözetim altında tutulabilmeleri de söz konusu. Uçuştan önceki 96 saat içerisinde PCR testi zorunluluğu bulunurken, iki ülke arasında zorunlu karantina uygulanmıyor. Türk öğrenciler için turistik ve 3 ay üzeri öğrenci vize başvurularında da herhangi bir aksama yaşanmıyor. Vizelerin açıklanma süresi 2-3 hafta arasında değişiyor.

MALTA

Malta - Türkiye arasıdaki seyahatlerde yeşil pasaport veya Schengen vizesi şartı aranıyor. Ülkeye girişte ise son 48 saatte alınmış PCR testi isteniyor. İki ülke arasında zorunlu karantina uygulaması bulunmuyor. Eğitim için Malta’yı tercih eden öğrenciler ise 90 günden uzun süreli dil eğitimi için okulları vasıtasıyla Malta'dan vize başvurusu yapabiliyor. Vizelerin açıklanması, 2-6 haftayı bulabiliyor.

YURT DIŞI EĞITIM GÖRÜŞMELERI 7 - 8 KASIM’DA İSTANBUL’DA

Pandemi sürecinde ülkelerin öğrenci kabul şartlarında yaptığı bu düzenlemeler ile gözler 7-8 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Akare Yurt Dışı Eğitim Fuarları’na çevrildi. Öğrenci adaylarının 13:00 - 18:00 saatleri arasında ister online olarak evlerinden ister İstanbul Taksim The Marmara Hotel'de fiziksel olarak dünyanın saygın lise, üniversite ve dil okulları ile görüşebileceği fuar, özel indirim, burs, yurt dışında konaklama dahil ücretsiz dil eğitimi ve PTE Academic sınavı giriş hakkı gibi pek çok fırsat da sunacak. Kayıtlar ise Akare.com.tr internet sitesinden ücretsiz olarak yapılabilecek.