Pandemi eğitimi dönüştürdü

DİNÇER KARACALAR

Kısıtlamalarda eğitim olanaklarından yararlanamayan çocuklar, telafisi zor kayıplar yaşadı. Ancak bu dönemde butik eğitim veren kurumlar, öğrencileriyle birebir ilgilenerek bir adım öne geçti. Butik eğitim verdiklerini belirten Pikare Eğitim Kurumları Genel Müdürü Cenker Polat, “Pandemi döneminde öğrencilerimizin derslerinden geri kalmaması için büyük çaba gösterdik, onlarla bağlarımızı koparmadık, birebir takip ettik ve sonuçlarını da aldık” dedi.

Çocukların geleceğini bugünden planlamak isteyen ebeveynler, onların iyi bir eğitim alması için ellerinden geleni yapıyor. Özellikle salgın döneminde eğitimde yaşanan kesinti, çocukların gelecek için donanımlı bireyler haline gelmesinin önündeki en büyük engellerden biri haline geldi. İşte tam da bu dönemde butik eğitim veren kurumlar öne çıktı.

Pandemi döneminde eğitimlerini kesintisiz olarak sürdüren, öğrencilerin eğitim süreçlerini birebir takip eden eğitim kurumlarından biri de İstanbul’un Anadolu yakasında faaliyet gösteren Pikare Eğitim kurumları.

Lider, girişimci ve geleceğe hazır çocukları yetiştirmeyi hedefleyen butik eğitim anlayışı, deneyimli eğitimcilerin öğrencilerle birebir ilgilenmesi üzerine kurulu bir sistem. “Kalabalık aile” bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Pikare Eğitim Kurumları Genel Müdürü Cenker Polat, çocukların aldıkları eğitimin izlerinin ömür boyu taşıdıklarını belirterek “Bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Pandemi döneminde de öğrencilerimizin derslerinden geri kalmaması için büyük çaba gösterdik ve sonuçlarını da aldık. Öğrencilerimiz önemli üniversiteleri kazanarak bizleri sevindirdi. Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerileriyle donanmasını sağlamak amacıyla zenginleştirdiğimiz eğitim-öğretim modelini disiplinle uyguluyoruz. Bu da bizlere başarı olarak dönüyor” dedi.

“KISITLAMALARDA ÖĞRENCİYLE BAĞIMIZI KOPARMADIK”

Çocukların her birinin çok özel ve kendine özgü bireyler olduğunu belirten Polat, “Tüm öğrenme süreçleri ve deneyimlerini bu yönde şekillendiriyoruz. Bizim dinamik bir öğrenme sürecimiz var. Deneyimli kadromuzla öğrencilerimizle birebir ilgileniyoruz. Bir anlamda eğitim koçluğu veriyoruz. Veliler ve öğrencilerle birlikte belirlediğimiz hedeflere yürümek için planlar yapıyor, bunu uygulamaya koyuyoruz. Öğrenciler hem sürekli hem de tam öğrenmeye odaklanıyor. Sınavlar için ayrıca özel derse ihtiyaç hissetmiyorlar. Pandemi döneminde de aynı hassasiyetle öğrencilerimizle bağlarımızı koparmadık. Veliler artık kalabalık eğitim kurumları yerine, öğrencileriyle birebir ilgilenecek okulları daha çok tercih etmeye başladı.” diye konuştu.

Veli ile yakın işbirliği kurarak aile danışmanlığı da verdiklerini anlatan Polat şunları kaydetti; “Çocukların başarılı olması için okulu ikinci evleri gibi hissetmeleri gerekiyor. Onlara bu ortamı sağlıyoruz. Sıcak ve samimi ortam öğrencileri geleceğe hazırlarken vazgeçilmez bir zemin hazırlıyor”