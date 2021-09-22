Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
kapalı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1407.46
ALTIN
493.82
DOLAR
8.6406
STERLİN
11.8083
EURO
10.1478
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim...
Muş'ta TOKİ konutları satışa sunuluyor
Muş'ta TOKİ konutları satışa...
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...
3 adet işyeri satışa sunuldu 
3 adet işyeri satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Özel yurtların sektörden çekilmesi, yatak kapasitesinde azalmaya neden oldu'

22 Eylül 2021 Çarşamba 15:57
9 Okunma
'Özel yurtların sektörden çekilmesi, yatak kapasitesinde azalmaya neden oldu'

KONYA - Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, öğrenci yurtlarıyla ilgili, ''Devletçe yapılan pandemi yardımlarından yeterince faydalanılamaması gibi sebeplerle yurt genelinde milli ve öz sermaye ile açılmış olan pek çok özel öğrenci yurdu kapısına kilit vurarak sektörden çekilmiştir. Bu durum özel öğrenci yurtlarının yatak kapasitesinin ciddi oranda azalmasına neden olmuştur'' dedi.

TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar, son günlerde üniversite öğrencilerinin yurt bulmakta sıkıntı yaşadığına dair çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Geçen yıllara göre Kredi Yurtlar Kurumu'nun yatak kapasitesinde azalma olmadığını, aksine artış olduğunu belirten Baydar, ''Özel öğrenci yurtlarının fiyat artışları ise fahiş olmayıp bağlı oldukları yönetmeliğin izin verdiği ölçüde 2021 Mayıs ayı enflasyon rakamı oranında artmıştır'' dedi.

Pandemiden dolayı bazı özel yurtların kapandığını belirten Başkan Baydar, şunları kaydetti:

''Yatak kapasitesi 300 binleri aşan özel öğrenci yurtları; pandemiden dolayı üniversitelerin uzaktan eğitim yapması nedeniyle iki yıla yakın bir süre kapalı kalmıştır. Sendikamıza ulaşan bilgilere göre bu süreçte devletçe yapılan pandemi yardımlarından yeterince faydalanılamaması gibi sebeplerle yurt genelinde milli ve öz sermaye ile açılmış olan pek çok özel öğrenci yurdu kapısına kilit vurarak sektörden çekilmiştir. Bu durum özel öğrenci yurtlarının yatak kapasitesinin ciddi oranda azalmasına neden olmuştur. Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren özel öğrenci yurtlarının yatak kapasitesinin eski seviyelerine çıkabilmesi için Kredi Yurtlar Kurumu tarafından bina kiralayarak yatak kapasitesini artırma yönteminden vazgeçilerek kira, tezyin, personel giderleri olmadan halen faal durumda olan özel öğrenci yurtlarından daha uygun fiyatlarla konaklama hizmeti satın alınması lazım. Kredi Yurtlar Kurumu yurtları ile kamu yararına çalışan vakıf ve dernek yurtlarından konaklama hizmeti alan yükseköğrenim öğrencilerine devletçe verilen beslenme ve barınma yardımının özel öğrenci yurtlarında kalan yükseköğrenim öğrencilerine de verilerek adı geçen kurumlarla özel öğrenci yurtları arasında ortaya çıkan haksız rekabetin ortadan kaldırılması gerekir. Hatta en önemlisi özel yurtlara verilecek bu destekten yararlanmak isteyecek tüm öğrenciler, kaçak işletilen apart, stüdyo daire ve evlerden, uzaklaşarak, bu devletin denetiminde olan yurtlara otomatikman yöneleceği için neredeyse kayıt dışılığın tamamının önüne geçilmiş olunacaktır.'' 

DHA

Anahtar Kelimeler:
özel YurtlarSektörYatak KapasitesiTüm Yurt İşverenleri Sendikası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kasapoğlu: 720 bin öğrenci yurtlardan faydalanıyor
Bakan Kasapoğlu: 720 bin öğrenci yurtlardan faydalanıyor
"Türkiye'de televizyon dizilerinde ciddi gelişme yaşandı''
"Türkiye'de televizyon dizilerinde ciddi gelişme yaşandı''
Üniversitelilerde yeniden kapanma endişesi
Üniversitelilerde yeniden kapanma endişesi
ÖSYM Başkanı Aygün: YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz
ÖSYM Başkanı Aygün: YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı
Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı
Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek: Okullar en tedbirli mekanlar
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek: Okullar en tedbirli mekanlar
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma