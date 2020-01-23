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Özel öğrenciler için destek eğitim odası sayısı 400'e ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğrenciler için yeni standartlarda hazırlanan 'Destek Eğitim Odası' sayısının 5 kat artarak 400'e ulaştığını duyurdu.

Özel öğrenciler için destek eğitim odası sayısı 400'e ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğrenciler için yeni standartlarda hazırlanan 'Destek Eğitim Odası' sayısının 5 kat artarak 400'e ulaştığını duyurdu.

23 Ocak 2020 Perşembe 12:39
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Özel öğrenciler için destek eğitim odası sayısı 400'e ulaştı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kaynaştırma yoluyla akranlarıyla aynı sınıfta eğitimlerine devam eden ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için oluşturulan yeni standartlardaki ‘Destek Eğitim Odaları’nın 2019 yılı sonuna kadar 81 ile yaygınlaştırılmasının hedeflendiği hatırlatıldı. Açıklamada, "MEB bu hedefe 2019 bitmeden ulaşınca her ilde en az 1, toplamda 200 adet olan yeni Destek Eğitim Odası sayısında hedef büyütüldü. Kısa bir sürede planlanan yeni rakam da gerçeğe dönüştü. Yeni Destek Eğitim Odalarının sayısı 5 kat artırılarak 400’e ulaştı" denildi. İyileştirme çalışmalarının 2019 yılında 33 ilde 79 destek eğitim odasıyla başlatıldığı, yıl sonunda 81 ile yaygınlaştırılarak 200’e, 2020 yılı başında ise 400’e çıkarıldığı ifade edildi.

BAKAN SELÇUK: BÜYÜKŞEHİRLERİMİZE AĞIRLIK VERDİK

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bakan Ziya Selçuk da şunları söyledi:

"2019 yılı sonunda özel çocuklarımız için 81 ilde en az 1, toplamda 200 yeni Destek Eğitim Odamız olacak demiştik. Geçen yılın başında belirlenen standartta sadece 33 ilde hizmet veren 79 destek eğitim odası bulunuyordu. Bu amaçla gerekli çalışmaları yaptık ve kaynağı oluşturduk. Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz ve tüm il müdürlerimiz 121 yeni Destek Eğitim Odası kurulması ve hizmete alınması için çalışmalarını kısa sürede tamamladılar. Ve 81 ilde yeni standartlara göre kurulmuş toplam 200 Destek Eğitim Odası özel eğitim öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bazı illerimizde yeni standartlarda sadece bir tane Destek Eğitim Odası olması bu hizmetlere erişimi kısıtlıyordu. Hedefi büyütmek zorundaydık. 200 ilave Destek Odası kurmayı yeni hedef olarak koyduk. Burada özellikle büyükşehirlerimize ağırlık verdik. Örneğin, İstanbul’daki yeni standartta Destek Eğitim Odası sayısı 6’dan 35’e; Ankara’daki 10’dan 25’e; Antalya’da 1’den 10’a; Gaziantep’de 2’den 10’a; Konya’da 4’den 10’a; Mersin’de 5’den 10’a; Bursa’da 4’den 12’ye; Kocaeli’nde 10’a ve İzmir’de de 15’e çıktı."

DESTEK EĞİTİM ODASI NEDİR?

‘Destek Eğitim Odası’, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç ve gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarına deniliyor. Burada eğitim alacak öğrenciler ile destek eğitimi alacağı dersler, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda eğitim öğretim yılı başında belirleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıÖzel öğrenciler Için Destek
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