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ÖSYM'den YKS'ye girecek adaylara 'saat' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların, sabah oturumunda saat 10.00'dan sonra öğleden sonra oturumunda 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarını duyurdu.

26 Haziran 2020 Cuma 12:06
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ÖSYM'den YKS'ye girecek adaylara 'saat' uyarısı

ANKARA - ÖSYM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "27-28 Haziran'da uygulanacak 2020-YKS'de adaylar sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMYKSSaat Uyarısı
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