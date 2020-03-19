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ÖSYM'den YKS açıklaması

2020 –YKS için geç başvuru günleri 20 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı

19 Mart 2020 Perşembe 17:23
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ÖSYM'den YKS açıklaması

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde : 

2020-YKS Geç Başvurularının Uzatılması

18-19 Mart 2020 tarihleri olarak duyurulan 2020-YKS geç başvuru günleri, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinden dolayı, 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.

Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59’a kadar 2020-YKS geç başvurularını yapabileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

DHA

Son Güncelleme: 19.03.2020 17:38
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMden YKS Açıklaması
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