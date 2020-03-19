ÖSYM'den YKS açıklaması

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde :

2020-YKS Geç Başvurularının Uzatılması

18-19 Mart 2020 tarihleri olarak duyurulan 2020-YKS geç başvuru günleri, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinden dolayı, 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.

Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59’a kadar 2020-YKS geç başvurularını yapabileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI