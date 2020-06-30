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ÖSYM Başkanı Aygün'den 'KPSS' açıklaması

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, başvuruları bugün başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) bu yıl 81 ilde, alan bilgisi oturumlarının ise 30 ilde uygulanacağını belirtti.

30 Haziran 2020 Salı 13:48
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ÖSYM Başkanı Aygün'den 'KPSS' açıklaması

ANKARA - ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirecek 2020-KPSS lisans başvurularının 30 Haziran- 13 Temmuz'da alınacağını bildirdi. Aygün, açıklamasında, "ÖABT bu yıl da 18 branşta uygulanacak. ÖABT'yi geçtiğimiz yıl 30 ilde uygulamıştık, bu yıl ise adaylarımızın sınav merkezlerine rahat ulaşımını sağlamak için sınavı 81 il merkezinde uygulayacağız. Geçen yıl 17 il merkezinde uyguladığımız KPSS alan bilgisi oturumlarını bu yıl 30 il merkezinde uygulayacağız. 27 Aralık'ta düzenlenecek 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi'nin (DHBT) yapılacağı il sayısını 17’den 30 il merkezine çıkardık. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (Prof. Dr. Halis AygünBaşvurularÖYSM
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