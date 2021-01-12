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‘Organik okul’ ile öğrenciler doğal ortamda eğitim görecek

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Turan, geliştirdiği müfredat programı ile öğrencilerin doğal bir ortamda yetişmesini hedefliyor. Turan, ‘Organik okul’ adını verdiği müfredat programının okul öncesi, ilkokul düzeyindeki tüm kademeleri ve tüm dersleri kapsadığını söyledi.

12 Ocak 2021 Salı 09:33
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‘Organik okul’ ile öğrenciler doğal ortamda eğitim görecek

Organik okul’ müfredat programının sekiz yılın bir emeği olduğunu anlatan Prof. Dr. Mehmet Turan, hazırladığı 5 kitapta temel eğitim düzeyindeki 12 farklı dersi kapsayan bin 165 ders planı yer aldığını söyledi. Projenin esinlenme kaynağının son yıllarda artan dijital bağımlılık ve obezite olduğunu dile getiren Turan, "Bir çocuğa hadi oyun oynayalım dediğimizde maalesef dijital ve sanal oyunlar aklına geliyor. Halbuki bu çocuklarının geleneksel çocuk oyunları dediğimiz, doğal ve organik oyunları olması gerekiyor. Çocuk karıncadan korkuyor, dokunduğu bir hayvanın sinek olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla çocuklarımızın doğal, organik ve fıtrata uygun bir şekilde tam yetişmediğini ifade edebiliyoruz” dedi.

PANDEMİDE HER EV ONA GÖRE DİZAYN EDİLECEK

Şu anda eğitim öğretimin online olarak devam ettiğini belirten Prof. Dr. Turan, "Her evin ve ev ortamının bir organik eğitim materyali olacak şekilde dizayn edilmesi önemlidir. Çocuklar ilkokulda bir harfi öğrenirken, evin içindeki pirinç tanelerinden, evin içindeki canlı veya bitkilerden, evdeki obje ve nesnelerden faydalanılarak her türlü öğretim materyalleri, geometrik şekiller ve levhalardan faydalanabilir” dedi.

'ÖĞRENCİ, SÜT SAĞIP, KAYNATIP İÇECEK'

Öğrencilerin organik okulda birçok etkinlik yapabileceğini söyleyen Prof. Dr. Turan, şöyle devam etti:

"Öğrenci bu okulda yeri geldiğinde koyundan, inekten süt sağacak, kaynatıp içecek. Tavuk çiftliğinde yumurta toplayarak matematik becerisi kazanacak. Arı yetiştirme ve bal üretimini gözlemleyecek. Kendi ektiği sebze meyveleri toplayıp, arkadaşları ile birlikte yemek yapacak. Buğdaydan ekmek yapmayı aşamalı şekilde görecek. Güneş saatiyle saati, orman ortamında yönleri bulmayı ve hayat bilgisi becerileri kazandıracağız. Organik oyun alanında geleneksel çocuk oyunlarını öğrenecek. Her ile özgü örneğin Hatay'a özgü geleneksel ve kültürel oyunları da bu oyun merkezinde tanıyabilecek." 

Hormonlu bilgi kapsüllerine değil, yerli ve milli yol haritasına ihtiyaç olduğunu belirten Prof. Dr. Turan, "Yetiştireceğimiz nesiller birer ağaç ise, müfredat programlarımız o ağaçların tohumlarıdır” dedi.

Projeyi, MKÜ Bilimsel araştırma ve geliştirme merkezinin koordinesiyle hazırladığını belirten Prof. Dr. Turan, basılan proje kitaplarını ve ders planlarını MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Geliştirme Başkanlığı’na, öğretim kurumlarına ve üniversitelere göndereceklerini ve kamu veya özel sektör bazlı desteklerle projenin hayata geçirilebileceğini aktardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OkulOrganik OkulEğitimöğrenciProf. Dr. Mehmet TuranHatay
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