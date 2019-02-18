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Okullarda müze farkındalığını artıracağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, müzelerin eğitimde hayati öneme sahip olduğunu belirterek, ''Bazı seçmeli dersler koyarak müzecilikle ilgili okullarımızda çocuklarımızın farkındalığını artırmayı hedefliyoruz'' dedi.

Okullarda müze farkındalığını artıracağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, müzelerin eğitimde hayati öneme sahip olduğunu belirterek, ''Bazı seçmeli dersler koyarak müzecilikle ilgili okullarımızda çocuklarımızın farkındalığını artırmayı hedefliyoruz'' dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:22
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Okullarda müze farkındalığını artıracağız

TOKAT - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve açılışlara katılmak üzere dün akşam Ankara’dan karayolu ile Tokat’a geldi. Geceyi kentte geçiren Bakan Selçuk, sabah ilk olarak Tokat Valiliğini ziyaret etti. Bakan Selçuk’u burada Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve protokol üyeleri karşıladı. Bakan Selçuk, daha sonra Tokat Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretleri sonrası Tokat Bilim Sanat Merkezi'nin açılış programına katılan Selçuk, Anadolu illerindeki bu kurumların çalışmalarını önemsediklerini ifade etti. Bakan Selçuk şunları söyledi:  ''Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim de gurur duyduğumuz bir hadise. Esasen Milli Eğitim Bakanlığının bu çerçevedeki genel hedefi ve vizyonu 'vizyon 2023' belgesinde ifade edildiği gibi her okulumuzda tasarım-beceri atölyeleri marifetiyle bu tür bir hizmetin verilebiliyor olması. Ve bütün çocuklarımızın, Türkiye’deki tüm evlatlarımızın kendi okullarında bu tür hizmetlerden yararlanıyor olması bizim vizyonumuz. İnşallah birkaç sene içerisinde de bu hayalimizi, bu hedefimizi ortaya koymuş olacağız. Burada sayın valimizin yaptığı çalışmalar, sayın vekilimizin yaptığı çalışmalar, belediyemizin yaptığı çalışmalar, üniversitemizin yaptığı çalışmalar, bunların hepsi gerçekten çok takdire değer. Ve inşallah bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığının vizyonu doğrultusunda eğitim çalışmalarının çok daha hızlı şekilde ilerleyeceğini hep beraber göreceğiz. Bu bağlamda ben bu merkezin açılmasında, hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradaki çalışmaların çok daha yükselerek devam etmesi için de Milli Eğitim Bakanı olarak büyük destekler sağlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Ayrıca Tokat’ın eğitim sisteminin daha da yükselmesi, kalitesinin, standartlarının daha ileri gitmesi için de bakanlık olarak büyük bir destek sağlayacağımızı çok net ve açık olarak ifade etmek isterim.'' 

'MÜZE FARKINDALIĞI ARTIRILACAK'

Açılış sonrası Karşıyaka Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle masa tenisi oynayan Bakan Selçuk, tasarım ve beceri atölyesinde şal üzerine kendi ismini tahta baskıyla yazdı. Öğrenciler şalı Bakan Selçuk'a hediye etti. Daha sonra Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi'ne geçen Selçuk’u okul girişinde öğrencilerden oluşan mehter takımı karşıladı. 

Okul ziyaretleri sonrasında Bakan Selçuk, Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Müzesi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, müzelerin hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, ''Ülkemizde bu konudaki eğitimlerin artması gerektiğinin farkındayız. O nedenle de bazı seçmeli dersler koyarak müzecilikle ilgili okullarımızda çocuklarımızın farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu müze çocukların okul dışındaki eğitimlerine katkı sağlayacak. Buraya ziyaretler gerçekleştirilecek. Ve bu ziyaretler çerçevesinde de çocuklarımız kendileriyle, kimlikleriyle, kökleriyle tanışacaklar'' diye konuştu.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukOkul Müze
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