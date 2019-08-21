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Öğretmenler yabancı dil eğitimi için buluştu

Türkiye’nin dört bir yanından 400’e yakın öğretmen yabancı dil eğitimi için bir araya geldi. Yabancı Diller Koordinatörü İpek Bulduk, veri analizleriyle ihtiyaca yönelik eğitim planladıklarını söyledi.

Öğretmenler yabancı dil eğitimi için buluştu

Türkiye’nin dört bir yanından 400’e yakın öğretmen yabancı dil eğitimi için bir araya geldi. Yabancı Diller Koordinatörü İpek Bulduk, veri analizleriyle ihtiyaca yönelik eğitim planladıklarını söyledi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:00
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Öğretmenler yabancı dil eğitimi için buluştu

İSTANBUL - Türkiye’nin farklı illerindeki 17 kampüs ile hizmet veren İSTEK Okulları, yabancı diller öğretmenlerini 4 gün sürecek İSTEK Yabancı Diller Çalıştayı’nda buluşturdu. Ulusal ve uluslararası eğitmenlerle düzenlenen program hakkında bilgi veren İSTEK Okulları Yabancı Diller Koordinatörü İpek Bulduk, “Farklılaştırılmış eğim modelleri hazırladık. Bir kişinin ihtiyacı ile diğerlerinin ihtiyacı bir olmuyor. Bunun için sınıf içinde kullanılabilecek yöntemler, teknikler, öğretmenlerimizin ihtiyaçları belirlendi. İlkokul öğretmeninin ihtiyacı, ortaokul öğretmeninden çok farklı oluyor. Bunun için 32 oturum hazırladık. Uluslararası anlamda gerçek isimleri davet ettik” dedi.

YABANCI DİL EĞİTİMİ İHTİYACA YÖNELİK YAPILMALI

“Öğrencilere alt, üst, orta seviye demeden ve ayrıştırmadan aynı çatının altında ihtiyaçlarına yönelik yabancı dil eğitimi yapabilmek önemli” diyen Bulduk, “Pek çok sektörde bir matematik var. Ama yabancı dilde uzun yıllardan itibaren maalesef ülkemizde veri yok. Çok iyi niyetli çalışmalar yapıyoruz. Kitaplar yazıyoruz ancak dünyanın en iyi kitaplarını kullanan öğretmenler hazır olmadıktan sonra öğrencinin gelişimini veri ile takip edip, ona göre aksiyon planları almadıktan sonra yapılan her şey havada kalıyor” ifadelerini kullandı.

HEDEF: DİLİ İÇSELLEŞTİRMİŞ ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK

Bulduk, hedeflerinin iyi öğretmenlerin yetiştirdiği öğrenciler mezun etmek olduğunu dile getirdi.

Bulduk, “Bu çocuklar da dil bilen, dile hakim, dili içselleştirmiş özgür çocuklar olacak. Bir başkasının yardımı olmadan kendini ifade edebilmek çok büyük bir özgürlük. Öncelikle öğretmenler bu lisana hakim olmalı ki öğrencinin karşısına çıktığı zaman yabancı dil bilen bir şahsiyet olabilsin. Artık internet dünyasında araştırma yapmak mümkün. Öğretmenler, sürekli kendini geliştirmeye, uluslararası makaleler okumaya ve modellemelere yer verebilirler. Bir kişi bir işi tatbik etmeden öğrenemez. Bu yüzden her fırsatta birbirlerinden öğrenme, akran öğrenmesi, gibi kapılarını açık tutmalılar” diye konuştu.

Öğretmenlerin branşlarına ve seviyelerine göre bir araya geldikleri eğitim programındaki eğitmenlerden bazıları ise şöyle: “Lisa Broomhead, Teresa Doğuelli, Laura Moulton, John Barth, Alicia Dela Antonia, Paul Seligson, Anette Laukhart, Chris Morris, Gregor Volaric”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yabancı Dil Eğitimiöğretmenler
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