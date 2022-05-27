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"Öğretmenler mesleki çalışma programını uzaktan eğitimle tamamlayacak"

27 Mayıs 2022 Cuma 13:24
"Öğretmenler mesleki çalışma programını uzaktan eğitimle tamamlayacak"

İSTANBUL - Beyoğlu’nda Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ve İstiklal Millet Kütüphanesi’nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Söz verdiğimiz gibi 17 Haziran’da yüz yüze eğitimi ara vermeden tamamlamış olacağız. Bu dönemde seferberlik yapan öğretmenlerimiz, okul kapandıktan sonraki 20-24 Haziran tarihlerindeki mesleki çalışma dönemlerinde, yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz. Okula gelmeyerek öğretmen bilişim ağıyla uzaktan eğitimle mesleki gelişim eğitimini tamamlayacaklar” açıklamasını yaptı.

Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ve İstiklal Millet Kütüphanesi’nin 27 Mayıs’ta gerçekleşen açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katılım sağladı. Lise açılışında konuşan Bakan Özer, “İnşallah burada nice Kandıralılar yetişecek. Biz sadece akademik becerisiyle ortaya çıkan değil, kültür sanatla da iç içe olan sanatçılarımız da ortaya çıksın istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği yaptık.Toplam 6 ilimizde güzel sanatlar lisesi olmadığını gördük. Oralara da güzel sanatlar liselerini götürdük. Artık Türkiye’nin 81 ilinde güzel sanatlar liselerimiz var” dedi.
 

“TÜRK MÛSIKÎSİNİ MÜFREDATA DAHİL EDİYORUZ”

Son 19 yılda kız çocuklarının eğitime erişim oranının erkeklerin oranını geçtiğini vurgulayan Bakan Özer, bunu daha fazla okullar yaparak sağladıklarını söyledi. Bakan Özer, “Çocuklarımızın artık sanatla kültürle musiki ile de ortaya çıkması için çabalıyoruz. Ayrıca bunu diğer normal okullarımıza da yayıyoruz. Hatta Türk Mûsıkîsini müfredata dahil ediyoruz” dedi.

“BURADA OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZE BURS VERECEĞİZ”

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ise “Burası bizim çocukluğumuzun geçtiği yerlerin yanı başı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burslar olsun yarışmalar, ödüller olsun onlar için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Gerektiğinde buradaki öğrencilerimize burs da vereceğiz. Kültürümüzü, müziğimizi yaşatmak için gerekenler aslında çok basit. Ama birlik ve beraberlik önemli. Bu okulda yetişen komşu kardeşlerim, Türk müziğinin üstadı olacak. Bakanlığımızın da bu vizyonunu takdir ediyorum. Güzel sanatlarda kendi kültürümüze sahip çıkmada biraz zayıftık. Ama artık daha güçlü olacak” şeklinde konuştu.

“HAYALLER GERÇEK OLDU”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Açılış için onurlu ve huzurluyuz. Burada bakanımızla hayal kurmuştuk. Hayallerin gerçeğe dönüştüğünü de her zaman gördük. Bu nesil adım adım bu topraklarda yetişiyor. Şu ana kadar 18 kütüphaneyi hayata geçirdik. Bir şehri imar ederken en ön sıraya gençleri koyuyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖzerMesleki çalışma Programıöğretmenler
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