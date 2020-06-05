Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bursaspor 15 günde 4 maça çıkacak
Bursaspor 15 günde 4 maça...
Çağla Kubat sörf okulunda yeni sezona hazırlanıyor
Çağla Kubat sörf okulunda yeni...
'Bilmiyorum' meselesini kabul etmiyorum, o zaman size 'neredeydin' derler
'Bilmiyorum' meselesini kabul etmiyorum, o...
Beşiktaş sahilleri temizleniyor
Beşiktaş sahilleri temizleniyor
“Spor çevredeki virüs yükünü arttırıyor”
“Spor çevredeki virüs yükünü arttırıyor”
İş fırsatları için hemen tıkla!

Öğretmen meslektaşlarımla gurur duyuyorum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen arkadaşlarım uzaktan eğitimi sahiplendiler. Milli Eğitim Bakanı olarak öğretmen meslektaşlarımla gurur duyuyorum" dedi.

05 Haziran 2020 Cuma 14:57
0 Okunma
Öğretmen meslektaşlarımla gurur duyuyorum

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Selçuk, dijital ortamda 17'ncisi gerçekleştirilen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında Kırklareli'nde görev yapan eğitimciler ile bir araya geldi. Bakan Selçuk, dünyada birçok ülkenin henüz uzaktan eğitime geçemediği, birçoğunun büyük sıkıntılar yaşadığı bir süreçte Türkiye'de verimli bir dönemin geçirildiğini, başarının öğretmenlere ait olduğunu belirtti.

'EMEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Türkiye'nin dünyada uzaktan eğitimi ulusal çapta gerçekleştiren ilk 3 ülkeden biri olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Okulları, sahayı siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Sizlerden çok şey öğreniyorum. Bu öğrendiklerimle Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarının hayata uygun olmasını sağlıyoruz. Biz burada ne karar alırsak alalım, sahada yankı bulmasa boşa düşmüş oluruz. Öğretmen arkadaşlarım uzaktan eğitimi sahiplendiler. Türkiye'de il ve ilçe teşkilatlarının sanılandan çok daha hızlı hareket edebildiğini ortaya koyduk. Milli Eğitim Bakanı olarak öğretmen meslektaşlarımla gurur duyuyorum. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu durumu ülkemizin dünyada bir kazancı olarak görüyoruz. Sadece krizi yönetmek yetmez, riskleri de yönetmek için yaz aylarını da boş geçmeyeceğiz" dedi.

'HER KONUDA DESTEK SAĞLARIZ'

Öğretmen niteliğinin eğitimin niteliğini belirlediğini anımsatan Selçuk, meslektaşlarının bu alandaki her türlü ihtiyaçlarına destek olma sözü verdi. Selçuk, "Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüz yeni bir hazırlığın içinde. Dünyada öğretmen eğitimi konusunda en büyük yatırımı yapan ülkelerden biriyiz. İhtiyacınız olan her konuda destek sağlarız" diye konuştu.

Öte yandan görüşmede, öğretmen İnci Yılmaz Şimşek'in oğlu 23 Nisan için kendi yazdığı şiiri okudu. Hürkan Çelik, annesinin gitarıyla eşlik ettiği ‘Hayat Sevince Güzel’ şarkısını söyledi. Elif Aras ise çocukları ile birlikte Bakan Selçuk'un Babalar Günü’nü kutladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuköğretmenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS'ye girecek adaylara kritik uyarı
YKS'ye girecek adaylara kritik uyarı
Telafi eğitimleri ne zaman başlayacak?
Telafi eğitimleri ne zaman başlayacak?
LGS öncesi son paket!
LGS öncesi son paket!
Uzmanından YKS için son ay önerisi
Uzmanından YKS için son ay önerisi
'YÖK Dersleri Platformu geliştirilmeli'
'YÖK Dersleri Platformu geliştirilmeli'
Kitapçıklar cerrahi eldiven kullanılarak dağıtılacak
Kitapçıklar cerrahi eldiven kullanılarak dağıtılacak
Yazın EBA TV'de yabancı dil çalışmalarımız olacak
Yazın EBA TV'de yabancı dil çalışmalarımız olacak
MEB açıkladı! Başvurular yarın başlıyor!
MEB açıkladı! Başvurular yarın başlıyor!
AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı