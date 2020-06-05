ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Selçuk, dijital ortamda 17'ncisi gerçekleştirilen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında Kırklareli'nde görev yapan eğitimciler ile bir araya geldi. Bakan Selçuk, dünyada birçok ülkenin henüz uzaktan eğitime geçemediği, birçoğunun büyük sıkıntılar yaşadığı bir süreçte Türkiye'de verimli bir dönemin geçirildiğini, başarının öğretmenlere ait olduğunu belirtti.

'EMEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Türkiye'nin dünyada uzaktan eğitimi ulusal çapta gerçekleştiren ilk 3 ülkeden biri olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Okulları, sahayı siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Sizlerden çok şey öğreniyorum. Bu öğrendiklerimle Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarının hayata uygun olmasını sağlıyoruz. Biz burada ne karar alırsak alalım, sahada yankı bulmasa boşa düşmüş oluruz. Öğretmen arkadaşlarım uzaktan eğitimi sahiplendiler. Türkiye'de il ve ilçe teşkilatlarının sanılandan çok daha hızlı hareket edebildiğini ortaya koyduk. Milli Eğitim Bakanı olarak öğretmen meslektaşlarımla gurur duyuyorum. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu durumu ülkemizin dünyada bir kazancı olarak görüyoruz. Sadece krizi yönetmek yetmez, riskleri de yönetmek için yaz aylarını da boş geçmeyeceğiz" dedi.

'HER KONUDA DESTEK SAĞLARIZ'

Öğretmen niteliğinin eğitimin niteliğini belirlediğini anımsatan Selçuk, meslektaşlarının bu alandaki her türlü ihtiyaçlarına destek olma sözü verdi. Selçuk, "Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüz yeni bir hazırlığın içinde. Dünyada öğretmen eğitimi konusunda en büyük yatırımı yapan ülkelerden biriyiz. İhtiyacınız olan her konuda destek sağlarız" diye konuştu.

Öte yandan görüşmede, öğretmen İnci Yılmaz Şimşek'in oğlu 23 Nisan için kendi yazdığı şiiri okudu. Hürkan Çelik, annesinin gitarıyla eşlik ettiği ‘Hayat Sevince Güzel’ şarkısını söyledi. Elif Aras ise çocukları ile birlikte Bakan Selçuk'un Babalar Günü’nü kutladı.