Öğrencilere uyarı: Tarihe odaklanmadan sınav hazırlığına devam edin

İSTANBUL - Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını birçok ülkede toplumsal yaşamın rutin akışını değiştirdi. Aylar öncesinden planlanan fuarlardan olimpiyatlar gibi dev turnuvalara dek bir takvime bağlı organizasyonlar iptal edildi ya da belirsiz bir süre boyunca ertelendi. Belirsizlik içeren önemli konulardan birisi de sınav tarihleri. Türkiye'de milyonlarca öğrencinin yıl boyu hazırlandığı ve hayatlarını etkileyecek olan üniversite sınavlarının tarihinin de değişme ihtimali bulunuyor. Bu durumun öğrencilerin yaşadığı doğal sınav kaygısını biraz daha artırdığını anlatan Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, önemli tavsiyelerde bulundu.

KAYGI İLE NASIL BAŞ EDİLİR?



Öğrencilerin yapılacak değişimlerden kendileriyle birlikte tüm öğrencilerin de etkilendiğini unutmadan sınav hazırlıklarına devam etmeleri gerektiğini söyleyen Klinik Psikolog Dila Özçelik, "Adaylar sınavın tarihine odaklanmadan, hazırlık planlarını sekteye uğratmaksızın çalışma disiplinini sağlamalı. Süreç itibariyle umutsuzluğa kapılabilirler; ancak bu süreç geçtiğinde, geçirdikleri zaman dilimini yeterince etkin kullanamadıklarını düşünürlerse bu adaylar için çok daha büyük bir kaygı ve baş edilmesi oldukça zor bir durum yaratacaktır. Bu sebeple tarihin ertelenmesini ya da belirsizliğini düşünmeksizin günlük planlar yapılması çok önemli” diye konuştu.



"SOSYAL MEDYA KULLANIMINIZ SINIRLANDIRIN"

Yapılacak planların içeriğinde günlük hedefler, belirli saatlerde, belirli branşlar üzerine çalışmalar ve ev içinde, ilgi alanlarına ayıracakları zaman dilimleri olması gerektiğini hatırlatan Klinik Psikolog Özçelik, "Adayların bu planlamalarla motivasyonlarını yüksek tutmaları daha da kolaylaşacaktır. Normal zamanlarda dahi çalışma disiplinini olumsuz etkileyen sosyal medyanın evlerde kalınan salgın günlerinde daha yoğun kullanılıyor. Sosyal medyadaki gerçek dışı bilgi ve haber akışına maruz kalmak aynı şekilde kaygı artışına ve motivasyonun azalmasına sebep olacaktır. Adaylar sosyal medya kullanımlarını sınırlamalılar" tavsiyesinde bulundu.



“KÜÇÜK NOTLARLA HEDEFLERİNİZİ KENDİNİZE HATIRLATIN”

Verimli bir sınav hazırlığı için adaylara tavsiyelerde bulunan Dila Özçelik, şunları söyledi:

“Bu süreç içerisinde öğrencilerin sınav ve akademik süreçleriyle alakalı yapmaları gereken en önemli nokta, hedeflerini kendilerine hatırlatmaları. Bunun için hayalleriyle ilgili ufak görseller, not kağıtları gibi nesneler kullanabilirler. İkinci olarak tüm günlerini evde geçirecekleri için, motivasyonlarının devamlılığını sağlayabilmek adına evde yapabilecekleri başka aktiviteler bulmaya özen göstermeleri adaylar için önem taşımaktadır.”

Sınav hazırlığı sürecinde velilere de tavsiyelerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, “Veliler, belirsizliğin her konuda her yaştan insanda kaygı yarattığını hatırlamalı ve motivasyon sorunu yaşayan çocuklarının üzerine gitmek yerine; onları anlamaya çalışmalı ve çalışabilecekleri ortamları yaratmalarına yardımcı olmalılar” dedi.