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Öğrencilere telafi sınav imkanı

Yükseköğretim Kurulu’nun(YÖK) dijital ortamda yapılacak dönem sonu sınavlarına yönelik üniversitelere gönderdiği ilkeler doğrultusunda kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilere telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkânı verildiğini hatırlatan Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu, “Alınan kararlar yalnızca salgın dönemi ile sınırlı.” dedi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 11:13
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Öğrencilere telafi sınav imkanı

İSTANBUL - İstanbul Gelişim Üniversitesi(İGÜ), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), üniversitelerdeki uygulanacak dönem sonu dijital sınavlar için öğrencilere teknik destek sağlanmasından sınav güvenliğine kadar uygulanacak ilkeleri belirleyerek, üniversitelere gönderdiğini duyurdu. Buna göre, kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkânı verileceğinin ilkelerde yer aldığı İGÜ tarafından hatırlatıldı.   

“KARARLAR SALGIN DÖNEMİ İLE SINIRLI”

Konu hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu, “YÖK öğrencilerinin sesini duydu ve üniversitelere gönderdiği yazıda sınavların ilkelerini belirledi. Alınan kararlar yalnızca salgın dönemi ile sınırlı. Ayrıca üniversitelerde dijital ortamlardaki sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için öğrencilerin teknik ve idari destek alabileceği yapılanmalar oluşturuluyor. Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilere telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkânı veriliyor” dedi.
 

“GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINACAK”

Teknik problemler yaşayan öğrencilerin sınavı tamamlamaları için gerekli prosedürler belirlendiğini ifade eden Kuruoğlu, “Çevrim içi değerlendirmelerde, sınavın türüne uygun olarak öğrencilere yeterli süre verilecek. Dezavantajlı, engelli öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli bütün tedbirler alınacak” diye konuştu.

DHA

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Öğrencilere Telafi Sınav ImkanıTelafi Sınavı
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