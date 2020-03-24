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Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla bilgisayar başında buluştu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de gelen koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitim kurumları uzaktan eğitim sürecine başladı. Devlet okulları televizyondan da yayın yaparken özel okullar bilgisayar ve tablet kullanarak çeşitli uygulamalar ya da sistemler ile uzaktan eğitime geçti. Bugün ilk canlı ders gerçekleştirilirken Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, sadece akademik içerikler değil “Güne merhaba dansı” gibi sosyal aktivitelerin de içeriklere eklendiğini belirtti.

24 Mart 2020 Salı 13:13
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Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla bilgisayar başında buluştu

İSTANBUL - Uzaktan eğitimde küçük sınıfların motivasyonlarını artırmanın önemine dikkat çeken Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, "Bugün evlerde ilk ders zili çaldı. Öğrenciler tüm Türkiye'de farklı iletişim kaynakları üzerinden uzaktan eğitime başladılar. Onların uzaktan eğitim içeriklerinde akademik olarak derslerini öğrenmeleri, içeriklere ulaşmaları, ödevlerini uzaktan eğitim ile yapmaları gerçekleşiyor. Ancak işin bir de sosyal ve duygusal boyutu var. Özellikle ilkokul kademesinde küçük yaş grubu öğrencilerin duygusal olarak sınıf ortamını yaşamaları, motivasyonlarını artırmak da işin başka bir boyutu. Bugün biz de ilk defa canlı olarak öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi buluşturmaya başladık. Buna sınıf buluşmaları diyoruz. Öğretmenlerin öğrencilerini canlı olarak görmesi, onları ne kadar çok özlediğini ifade etmesi, öğrencilerin arkadaşlarıyla aynı ortamda bir araya gelmeleri onların motivasyonlarını ve öğrenmeye olan süreçlerini artıracak diye düşünüyoruz. Öğretmenler öğrencilerinin geçtiğimiz bir hafta boyunca ara tatildeki süreci nasıl geçirdiklerini paylaşıyor, ne kadar kitap okuduklarını, birbirlerini ne kadar özlediklerini ve evde hangi etkinlikleri yaptıklarını aslında bu süreçte paylaşmış oluyorlar." dedi.


"UZAKTAN EĞİTİM YENİ BİR ÖĞRENME MODELİ"


Uzaktan eğitimin yeni nesil bir öğrenme şekli olduğunu belirten Güneş, şunları söyledi: "Şu anda zorunluluktan dolayı tüm Türkiye'de başlandı ama aslında yeni nesil bir öğrenme yolu diyoruz biz. Öğrencilerin uzaktan bilgisayar ya da televizyonun karşısında bu sürece başlamaları, onların yeni bir şeyi tecrübe etmeleri, yeni öğrenme modeline adapte etmek. Bu süreçte ilk koşul onların öğrenmeye olan motivasyonlarını artırmak. Bununla ilgili onların ders içeriklerini beraber takip etmeleri, günlük bir rutin oluşturmaları ve o rutin üzerinde ders planı yapmaları çok önemli. Okuldaymış gibi bir günü planlamaları, ders içeriklerine ulaşmaları, ödevlerini yapmaları ve günün kalan kısmında hoşlarına gidecek aktivitelerle o günü tamamlamalarını bekliyoruz."


SOSYAL AKTİVİTELER DE EKLENDİ


Çocukların sosyal aktivitelerine de dikkat ederek eğitim içeriklerini oluşturduklarını belirten Hale Güneş, "Biz kendi içeriklerimizi oluştururken bu durumu çok önemsedik. Çocukların sadece akademik süreçlerini değil sosyal aktivitelerini de evde nasıl yapabileceklerini düşündük. Özellikle küçük yaş grubunda çocukların fiziki ihtiyaçları çok ön planda. Onların sürekli oturmasını beklemek gerçekçi değil zaten. Bu nedenle biz onlar için farklı fiziki aktiviteler planladık. Öğretmenleri ile online olarak karşılıklı yapabilecekleri 'Güne merhaba' dansı ile başlamak, günlük fiziksel jimnastik hareketleri yapmak ve onların el becerilerini geliştirici farklı aktivitelerle buluşturuyoruz. Onlar da hem keyifli vakit geçirip hem de bu ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar." şeklinde konuştu. 


UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİNİN SÖZLERİ GÜLDÜRDÜ


Bu arada öğrencilerle öğretmenler arasında uzaktan eğitim sırasında komik diyaloglar da yaşanıyor. Görüntülü dersi evden çalışan annesinin toplantısına denk gelen bir öğrenci arkadaşlarını uyardı.Öğrencinin, “Birazcık kısık sesle konuşabilir miyiz? Annem içeride toplantı yapıyor." demesi güldürdü.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzaktan EğitimSınıf ArkadaşlarıBilgisayar
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