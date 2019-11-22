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Nörobilim Kongresi Nişantaşı Üniversitesi’nde

‘Farklı Disiplinlerde Aynı Beyin’ temasıyla 3’üncü Nörobilim Kongresi bu yıl Nişantaşı Üniversitesi’nde düzenlenecek. 34 oturum, 7 kurs ve 40 konferansta, 120 akademisyenin sunum yapacağı etkinlikte Türkiye'nin ilk beyin festivali düzenlenecek.

Nörobilim Kongresi Nişantaşı Üniversitesi’nde

‘Farklı Disiplinlerde Aynı Beyin’ temasıyla 3’üncü Nörobilim Kongresi bu yıl Nişantaşı Üniversitesi’nde düzenlenecek. 34 oturum, 7 kurs ve 40 konferansta, 120 akademisyenin sunum yapacağı etkinlikte Türkiye'nin ilk beyin festivali düzenlenecek.

22 Kasım 2019 Cuma 16:20
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Nörobilim Kongresi Nişantaşı Üniversitesi’nde

İSTANBUL - Kendini anlamaya çalışan mucizevi bir organ olarak beyin, araştırıldıkça bilim insanlarını hayretler içerisinde bırakmaya ve merak duygusunu körüklemeye devam ediyor. Duyguların, zekanın, bilginin, düşüncenin ve yaratıcılığın merkezi olan yani hayatın merkezi olan beyni anlamak aslında aynı zamanda hayatı da tüm yönleriyle anlamlandırmanın ilk adımı olacak. Bu amaçla ülkemizde düzenlenen 1.Deneysel Sinirbilim Kongresi, 2.Nörobilim Kongresi’nin ardından 3.Nörobilim Kongresi, Nişantaşı Üniversitesi Neotech Kampüs’te toplanıyor. 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan kongrenin bu yılki ana teması "Farklı Disiplinlerde Aynı Beyin" olarak belirlendi.

Ayrıca kongrede 15 Aralık günü ana salonda aynı zamanda Türkiye’nin ilk Beyin Festivali düzenlenecek ve bu festival gün boyu ardışık oturumlarla devam edecek. Festivalde alanlarında Türkiye’nin en önemli konuşmacıları performanslar sergileyecek.

“BEYİN BİLİMİN EN ÖNEMLİ ÇALIŞMA ALANLARINDAN BİRİ”

Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Batı, kongreye yönelik, “Beyin son yıllarda bilimin en önemli çalışma konularından. Üstelik disiplinlerarası bir içerikle çalışılıyor. Mühendisler, iletişimciler, pazarlama uzmanları, beyin cerrahları, nörologlar, psikologlar, insani bilimlerin pek çok alanından akademisyenler, psikiyatristler bir araya geliyor. İki gün sürecek kongremize toplam bin kişinin katılımını beklemekteyiz. Kongrede, 33 oturum, 35 konferans, 115 değerli akademisyen sunumu ve 6 atölye bulunmaktadır. Multidisipliner bir toplantıdan söz ediyoruz. Dünyanın yeni ruhuna çok uygun” dedi.

"İNSANI ANLAMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞILDI"

Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Korkut Ulucan ise; “Geçen yüzyılın temel ve klinik bilimleri açısından en önemli yaklaşımı beynin ve sinir sisteminin şifrelerinin çözülmeye başlamasıdır. Farklı disiplinlerin yaklaşımı ile sadece hastalıklar açısından değil, davranışlarımız açısından, duygularımızın yönlendirilmesi açısından da uygulama alanları genişlemiş, insanı anlamaya bir adım daha yaklaşılmıştır. Bu perspektiften bakışımız ise bizlerin Nörobilim alanında ki yenilikleri, gerek teorik gerekse pratik açıdan sorgulamaya, ve geliştirmeye yöneltmiştir. Bu açıdan bu yıl 3.sünü düzenlediğimiz kongremizde farklı disiplinlerden farklı yaklaşımları sizler için bir araya getirdik. Bu alanda konusunun uzmanı hocalarımızla beraber bir bilgi şöleni olacağına inandığımız kongremizde inanıyoruz ki hedefine ulaşacaktır” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nörobilim KongresiNişantaşı Üniversitesi‘Farklı Disiplinlerde Aynı Beyin’
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