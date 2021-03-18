Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Nişantaşı Üniversitesi 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve Nişantaşı Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlerine öğretim üyeleri alacaktır.

Akademik personel alımları için başvurusu süresi/yeri, aranan özel/genel şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz