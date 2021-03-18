Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1562
ALTIN
422.115
DOLAR
7.4963
STERLİN
10.4751
EURO
8.9742
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
SGK'dan ait İstanbul ve...
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim...
Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alıyor
Şişli Belediyesi 50 Zabıta...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88...
TOKİ'den vadeli olarak 137 konut, 120 iş yeri satışı
TOKİ'den vadeli olarak 137...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak

18 Mart 2021 Perşembe 08:52
6 Okunma
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Nişantaşı Üniversitesi 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve Nişantaşı Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlerine öğretim üyeleri alacaktır.

Akademik personel alımları için başvurusu süresi/yeri, aranan özel/genel şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üsküdar Üniversitesi 56 akademik personel alacak
Üsküdar Üniversitesi 56 akademik personel alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Bakan Selçuk: 1500 okula, 1500 materyal seti gönderilecek
Bakan Selçuk: 1500 okula, 1500 materyal seti gönderilecek
Rektör Kılavuz: Orhangazi Meslek Eğitim hayalleriyle kalkınıyor
Rektör Kılavuz: Orhangazi Meslek Eğitim hayalleriyle kalkınıyor
Bakan Selçuk, 'Anadolu Masalları' projesini tanıttı
Bakan Selçuk, 'Anadolu Masalları' projesini tanıttı
Halk Eğitimi Merkezlerinin kursları köylere taşınıyor
Halk Eğitimi Merkezlerinin kursları köylere taşınıyor
BUÜ ULUDAĞ’DAKİ POLEN ÜRETİM POTANSİYELİNİ ARAŞTIRACAK
BUÜ ULUDAĞ’DAKİ POLEN ÜRETİM POTANSİYELİNİ ARAŞTIRACAK
Avrasya Yükseköğretim Zirvesi Imagıne Tomorrow ile başladı
Avrasya Yükseköğretim Zirvesi Imagıne Tomorrow ile başladı
Gaziantep'te yüz yüze eğitim için ders zili çaldı
Gaziantep'te yüz yüze eğitim için ders zili çaldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma