Netlog araçları Darüşşafaka Sınavı için Türkiye yollarında

İSTANBUL - Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 158 yıldır faaliyet gösteren Darüşşafaka Cemiyeti için bu yıl da Netlog araçları seferber edildiği belirten açıklamada, "Darüşşafaka Giriş Sınavı’nın duyurusunu araçlarına taşıyan Netlog, bu konuda bir farkındalık yaratarak Türkiye’deki binlerce öğrenciyi sınava katılmaya davet ediyor. Türkiye’nin 28 il merkezinde gerçekleştirilecek sınava, 4’üncü sınıfta okuyan ve anne ve/veya baba kaybı yaşamış tüm öğrenciler, hiçbir ücret ödemeden katılabilecek. Sınavda başarılı olan 120 öğrenci, gerekli değerlendirmelerin ardından Darüşşafaka’da 8 yıl tam burslu kolej eğitimi almaya hak kazanacak" denildi.



Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Netlog gibi değerli firmaların eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkıda bulunmalarının öneminin altını çizerken, “Darüşşafaka Cemiyeti olarak 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz zaman aslında tüm bu süreç sınava eşit şartlarda katılımla başlıyor. Yani biz çocuklarımıza bu fırsat eşitliğini ilk olarak sınavla veriyoruz. Öğretmenler, muhtarlar, aileler, bizleri sesimizi duyan ve çevresine bilgileri aktaran herkes bizim için çok kıymetli. Darüşşafaka ailesi olarak hayatlarını değiştirecek en önemli fırsatlardan birini öğrencilere sunuyoruz. Netlog başta olmak üzere bu yolda bizlere destek veren tüm kuruluşlara da teşekkür ediyoruz” dedi.



Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak da, Türkiye’nin eğitim alanındaki en eski sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek vermenin kendileri için de büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı ve ekledi:



"Türkiye’nin en ücra köşelerine dahi ulaşarak insanımızın temel ihtiyaçlarına yanıt veren araçlarımızla bu kez çok önemli bir farkındalık projesine ortak oluyoruz. Çağdaş ve akılcı eğitimin, ülkemizin toplumsal kalkınmasının en önemli unsurlarından biri olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu alanda ülkemizin gözde kurumlarından olan Darüşşafaka’nın eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkıda bulunmaktan da çok mutluyuz. Umuyoruz bu iş birliği, çok daha fazla çocuğumuzun bu sınava katılmasına vesile olur."



Annesini veya babasını kaybetmiş, maddi durumu elverişsiz öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu kolej eğitimi imkânı sunan Darüşşafaka’ya girişler her yıl düzenlenen bir sınav üzerinden gerçekleşiyor. Söz konusu sınav, 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10:00’da Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 28 il merkezinde gerçekleşecek. Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek. Sınava 24 Mayıs tarihine kadar Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek.