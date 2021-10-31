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Muş’ta 300 kız öğrenci çeşitli etkinliklere katıldı

300 kız öğrenci gitarla tanışıp ok attı, langırt ve golf oynadı

31 Ekim 2021 Pazar 10:50
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Muş’ta 300 kız öğrenci çeşitli etkinliklere katıldı

MUŞ (DHA)

Muş'ta 20 köyden 300 kız öğrenci, 'Köy Kızlarını Gençlik Merkezi İle Buluşturuyoruz' projesi kapsamında gitarla tanıştı, mini golf ve langırt oynadı. Kısa bir eğitim sonrası ok da atan öğrenciler, gün boyu çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün 'Köy Kızlarını Gençlik Merkezi İle Buluşturuyoruz' projesi kapsamında 20 köyden 300 kız öğrenci, otobüslerle şehir merkezine getirildi. Öğrenciler ilk olarak müzik atölyesinde ağırlandı. Buradaki Türkçe ve Kürtçe müzik etkinliği ile karşılanan öğrenciler, daha sonra gitar ile tanışıp bağlamanın da incelikleri hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler kısa bir eğitim sonrası ok atıp mini golf ile langırt da oynadı. Kentin tarihi ve kültürel alanlarını da gezen öğrenciler, gün boyu çeşitli etkinliklerle eğlendi. Köyden gelen öğrencilerden Ebru Demir, "Hayatımda ilk defa golf oynadım, ilk defa ok attım. Burası çok güzel ve bir o kadar eğlenceli. İlk defa bu kadar eğlendim ve çok mutluyum" dedi.

'ATÖLYE VE KULÜP ÇALIŞMALARINA DAHİL EDİYORUZ'

Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, "'Köy Kızlarını Gençlik Merkezi İle Buluşturuyoruz' projesi kapsamında 300 kızımızı köyden getirip, gençlik merkezindeki atölye ve kulüp çalışmalarına dahil ediyoruz. Öncelikle müzik atölyesinde lider arkadaşlarımız, kız çocuklarına mini konser veriyor. Müzik aletlerimizi tanıtıyorlar.

Ebru sanatları sınıfına alarak eğitimini veriyoruz. Resim, zeka oyunları, okçuluk, masa tenisi, mini golf gibi sportif faaliyetlerle gün boyu çocuklarımız eğleniyor. Ayrıca şehrimizin tarihi ve kültürel yerlerini de gezdirip, tekrardan kız çocuklarımızı köylerine bırakıyoruz" diye konuştu.

Amaçlarının dezavantajlı çocukların gençlik merkezini tanımalarını sağlamak olduğunu belirten Karataş "Şehir merkezindeki tarihi ve kültürel yerleri görmelerini istiyoruz. Bir de Muş'ta böyle bir evlerinin olduğunu bilmelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
300 Kız öğrenciMuş
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