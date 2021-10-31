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MSÜ 55 akademik personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi 55 akademik personel alacak

31 Ekim 2021 Pazar 09:35
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MSÜ 55 akademik personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı  Tedbirler  Alınması ve  Millî Savunma  Üniversitesi  Kurulması  ile  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına  Dair  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvurular,  profesör  ve  doçent  kadrolarına  müracaat  eden  adaylar  tarafından MSÜ  Rektörlüğüne  (Yenilevent/İstanbul),  doktor  öğretim  üyesi, öğretim  görevlisi  ile araştırma  görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adaylar  tarafından  ise  ilgili  dekanlık/astsubay  meslek  yüksekokulu  müdürlüğü/enstitü müdürlüğüne, Resmî Gazete’de ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacak. Posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacak. 

‘Akademik Kadro İlanı’ ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 31.10.2021 09:37
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma ÜniversitesiMSÜAkademik Personel
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