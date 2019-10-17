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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, teröristlerin roket ve havanlı saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen ilçelerdeki öğrencilerin istemeleri halinde başka okullara nakledilebileceğini söyledi. Bakan Selçuk, öğrencilerin yapamadıkları derslerin de telafi edileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, teröristlerin roket ve havanlı saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen ilçelerdeki öğrencilerin istemeleri halinde başka okullara nakledilebileceğini söyledi. Bakan Selçuk, öğrencilerin yapamadıkları derslerin de telafi edileceğini bildirdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:32
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek

ŞANLIURFAMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sabah saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. Vali Abdullah Erin’i ziyaret eden Bakan Selçuk, daha sonra sınır hattındaki Akçakale’ye geçti. Bakan Ziya Selçuk, teröristler tarafından atılan roketin isabet ettiği  Milli Eğitim Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Selçuk, Barış Pınarı Harekatı kapsamında eğitime ara vermeden devam etmek için bir takım tedbirler aldıklarını söyledi. Şanlıurfa’nın Akçakale, Suruç, Ceylanpınar, Birecik ile Mardin’in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki öğrencilerin eğitim süreçlerinin aksamadan devam etmesi için planlamalar yaptıklarını ifade eden Selçuk şöyle dedi:

“Bakanlığımızca yapılan planlamalar kapsamında söz konusu ilçelerdeki okullarda bulunan öğrencilerimizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı ile sınırlı olmak kaydıyla, geçici olarak e-okul sisteminde nakil nedenleri arasına, ikametgah kontrolü yapılmaksızın, misafir öğrenci nakil nedeni seçilerek nakil işlemleri gerçekleştirilecektir. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimiz ise talep etmeleri halinde öncelikle aynı türden merkezi sınav puanı ile yerleşebileceği okula, aynı türden okula yerleşememesi durumunda da puanın yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı olan okula yerleştirilecektir. Ayrıca bu eğitim yılı sonunda ortaöğretime geçiş uygulaması kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek olan 8’inci sınıf öğrenci velilerinden nakil talebinde bulunanların, nakil iş ve işlemleri ivedilikle gerçekleştirilecektir.”

Bakan Selçuk, psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere destek verileceğini, gerekli görülmesi halinde de bu öğrencilerin yetkili kurumlara sevk edileceklerini ifade etti. Okul değişikliği yapan öğrencilerin, gittikleri okullarda destekleme ve yetiştirme kurslarına katılmalarının da sağlanacağını anlatan Bakan Selçuk, “Bütün okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecektir. Bu öğrencilerimize hafta sonu ve yarıyıl tatilinde telafi eğitimi veya yetiştirme programı uygulanacaktır” dedi.

Bakan Selçuk, açıklamasının ardından ilçedeki öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirip, Birecik ilçesine hareket etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukBarış Pınarı HarekatıAkçakaleŞanlıurfaAra Verilen Eğitim
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