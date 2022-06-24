Milli Eğitim Bakanı Özer: 2021'in sonu itibariyle ülkemizde kütüphanesiz okul yok

İSTANBUL - Üsküdar’da 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi’ndeki İhsan Fazlıoğlu Kütüphanesi’nin açılış programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “2021 yılının sonu itibariyle ülkemizde kütüphanesi olmayan hiçbir okul yok, bu çok önemli. 2022 yılının sonunda kütüphanelerimizdeki kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.





Üsküdar’da 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi’ndeki İhsan Fazlıoğlu Kütüphanesi’nin açılışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleşti. Açılış programına Bakan Özer’in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, okulun kütüphanesine adı verilen bilim tarihçisi, yazar İhsan Fazlıoğlu, eşi Şükran Fazlıoğlu, oğlu Muhammet Tuğrul Fazlıoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarından önce okulun musiki topluluğu bir müzik dinletisi yaptı.





Açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “26 Ekim 2021 itibariyle ‘kütüphanesiz okul kalmasın’ kampanyası başlattık. Bu kampanyayı 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Türkiye genelinde 16 bin 361 yeni kütüphane kurduk. Aslında bu bir rekor. 750’ye yakınını İstanbul’da kurduk. İstanbul’da kütüphanesi olmayan okul kalmadı. 2021 yılının sonu itibariyle ülkemizde kütüphanesi olmayan hiçbir okul yok bu çok önemli. Kitap bizim düşünce dünyamızda merkezi bir rol oynuyor. Her şeyi kitapla ilişkilendiriyoruz. Böyle bir yolculuk varsa kütüphanesi olmayan bir okulu düşünmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.





2022 YILININ SONUNDA KİTAP SAYIMIZI 100 MİLYONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ





Kütüphanelerdeki kitap sayısını artırmak için çalıştıklarını belirten Özer, “İkinci adım olarak kendimizi okullardaki kitap sayısını artırmaya adadık. Projeye başladığımızda tüm kütüphanelerimizde 28 milyon kitap vardı. Şu anda 70 milyon kitap var. 5 ay gibi kısa sürede bu kitap sayısına ulaştık. Ama sırf sayıyı artırmak için rastgele kitaplar seçmedik. Öğrencilerimizin mutlaka okuması gerektiğini düşünerek kütüphanelere kazandırdık. 2022 yılının sonunda kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin sadece dünyadaki okuması gereken metinler değil; bu topraklarda tarihiyle, medeniyetiyle bu topraklara güç veren insanlarla tanışıklığını artırmak için hepsinin kitaplarını kütüphanelerimize kazandırmış olduk. İnşallah kazandırmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.





İHSAN FAZLIOĞLU HOCAMIZIN TÜM KİTAPLARINI OKUDUM





Şimdi kütüphanelerle ilgili üçüncü bir evreye geçtiklerini söyleyen Özer, “Bu memleketin derdiyle hemhal olmuş, gençlerine, insanlarına yol gösteren ve kadim medeniyetle ilişkisini güçlendiren insanların isimlerini kütüphanelerimize kazandırmak istedik. İşte bugün bunun için buradayız. İhsan Fazlıoğlu hocamızın iyi bir okuyucusuyum. Tüm kitaplarını okudum. Gerçekten medeniyetimizin genç kuşaklara tanıtılmasında ve tüm boyutlarıyla onun anlaşılmasında bu topraklara en büyük katkıyı veren insanlardan bir tanesidir. Kendisine müteşekkirim. Sayın hocamızın ismini de bir kütüphaneye vererek aslında bu okulun hamiliğini de hocamıza vererek inşallah gençlerimizin medeniyetimizle temas düzeylerini artırarak nice güzel insanların yetişmesinde bir başlangıç yapmış olacağız. İhsan Fazlıoğlu hocamıza isminin buraya verilmesini kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.





YERLİKAYA: KÜTÜPHANELERİMİZDEKİ KİTAP SAYISI YÜZDE 60 ARTARAK 5 MİLYONA ULAŞTI





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise “Değerli bilim tarihçimiz İhsan hocamızın ismi ile yaşayacak çok hayırlı bir açılıştayız. Medeniyet insanlığın ortak mirası. Hiç durmadan akan bir nehir. İnsanlığın en güzel hikayesi. Kıymetli bakanımızın ‘kütüphanesiz okul kalmasın’ projesi kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kültür ve medeniyetimizin yaşayan hazinesi İstanbul’umuzda halihazırda 61 halk kütüphanemiz bulunuyor ve hamdolsun ki İstanbul’umuzda kütüphanesiz okulumuz kalmadı.





"Sadece 2021 Ekim ayından itibaren ilimize 703 yeni kütüphane kazandırıldı. Kütüphanelerimizdeki 3 milyon 130 bin olan kitap sayısı ise yüzde 60 artarak 5 milyona ulaştı. ‘Geleceği olmayan bir geçmiş konuşmaz konuşmayan bir geçmiş ölüdür, tarih olmaz tarih geçmişin geleceğe katılan tarafıdır halbuki; bu nedenle de diridir’ diyen ismiyle müsemma İhsan Fazlıoğlu hocamızdan öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki. Hepimiz, kitapları, yazıları, konferanslarıyla düşünce dünyamızı aydınlatan hocamızın ilim ve irfanından istifade etmeye devam edeceğiz. Düşünce ufkumuza, çok değerli katkılar sunan sayın İhsan Fazlıoğlu hocamıza gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.





FAZLIOĞLU: BUNDAN SONRA BU OKULUN ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN EMRİNDEYİM





Bilim tarihçisi, yazar İhsan Fazlıoğlu da “Sayın bakanımıza ve ekibine bu ince düşünceleri için teşekkür ediyorum. Okula da misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Kitap bizim için gerçekten önemli çünkü kitap dediğimiz nesneyi üreten İslam medeniyetimizdir. Adıma başka bir şey açılsaydı bu kadar sevinmezdim. Kitapla hemhalim o açıdan böyle bir hediyeyi aldım başıma koydum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu okulun öğretmenleri ve öğrencilerinin emrindeyim. Allah razı olsun” dedi.





Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra Bakan Özer, İhsan Fazlıoğlu'na ilkokul karnesinin de içinde olduğu hediye takdiminde bulundu. Ardından Özer, Fazlıoğlu ve beraberindekiler kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.