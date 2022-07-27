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MEZUNLAR IŞIK SAÇTI

Işık Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, öğrenciler, akademisyenler ve ailelerin coşkulu katılımıyla gerçekleşti.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:41
MEZUNLAR IŞIK SAÇTI

Maslak Vokswagen Arena’da düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman mezunlara seslenerek, “136 yıllık köklü Feyziye Mektepleri Vakfı’nın ‘iyi insan yetiştirir’ ilkesi ve adımızı bizzat kendisinin verdiği Atatürk’ün ‘en gerçek yol gösterici bilimdir’ görüşünün bize yüklediği sorumluluk doğrultusunda üniversitemiz 26 yıldır ülkemize hizmet veriyor” dedi.

Kadınlar Işık’ta ışık saçıyor

Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefte çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalıştıklarını da vurgulayan Prof. Dr. Kahraman, bu doğrultuda bugün 404 ön lisans, 794 lisans, 477 lisansüstü öğrencisini mezun ettiklerini de sözlerine ekledi. Şu ana dek mezun olan 15.862 öğrencinin %53’ünün kız öğrenciler olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman yine hem akademik hem de idari personellerinin kadın ağırlıklı olduğuna da dikkat çekti.  Bu oranı çok daha yüksek seviyelere çıkarmak için de durmadan çalıştıklarını söyleyen Kahraman, gelecek senelerde daha fazla kadın çalışan istihdam edeceklerine dair de katılımcılara söz verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Işık ÜniversitesiIşık Üniversitesi mezuniyet Töreni
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