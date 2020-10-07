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Meslek lisesinde yüz yüze atölye eğitimi, maske üretimiyle başladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarım teknolojileri alanı 12'nci sınıf öğrencilerinin yüz yüze atölye eğitimleri, maske üretimiyle başladı. Pandemi sürecinde ihtiyacın karşılanması amacıyla başlatılan çalışmada, bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okula ücreti ödenerek sipariş verilebilecek. Öğrenciler, kurum ve kuruluşların maske ihtiyaçlarının yanı sıra tulum, bone gibi malzemeler de üretirken, okul harçlıklarını da çıkarabilecek.

07 Ekim 2020 Çarşamba 10:12
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Meslek lisesinde yüz yüze atölye eğitimi, maske üretimiyle başladı

Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarım teknolojileri alanı öğrencileri, öğretmenleri eşliğindeki atölye eğitimlerini geçen yılların aksine giyim eşyaları yerine maske üreterek gerçekleştiriyor. Pandemi sürecinde ihtiyacın karşılanması amacıyla geçen ay okula kazandırılan yeni pres makinesiyle maske üretimi ise sürüyor. Döner sermaye işletmesi bulunan okula ücreti ödenerek tulum, bone gibi malzemelerin de üretilmesi için sipariş verilebilecek. Öğrenciler hem üretirken hem de okul harçlıklarını çıkarabilecek.

'DAHA YOĞUN BİR ŞEKİLDE MASKE ÜRETİMİNE BAŞLADIK'

Okul müdürü Ayşe Öz, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin yüz yüze uygulamalı atölye derslerinin başladığını belirterek, "Okul olarak haziran ayından itibaren alan öğretmenlerimizle birlikte maske dikmeye başladık. O zaman elimizde pres makinesi yoktu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla eylül ayında pres makinemizde geldi. Daha yoğun bir şekilde maske üretimine başladık. Bundan sonra da maske üretimimiz devam edecek. Haziran ayında 25 bin maske ürettik. Daha sonra eylül ayında yeniden başladık. Şu an 11 bin maskeye ulaştık. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Moda tasarım teknolojileri alan şefi Emine Gündüz de döner sermayeye yapılacak ödeme sonrası sipariş üzerine öğrencilerin üretim yapacaklarını ifade ederek, "Pandemi sürecinde döner sermaye atölyemize kazandırılan yeni pres makinesi sayesinde 12'nci sınıf öğrencilerimiz, gelen siparişler doğrultusunda çalışmalara devam edecek. Öğrencilerimiz hem kendi bütçelerine katkıda bulunacaklar, hem özgüvenleri gelişecek hem de meslek hayatlarında kendilerine bir yol gösterici olacaktır. Bundan sonraki siparişlerimizi de bekliyoruz" diye konuştu.

'BU SÜREÇTE MÜCADELEYE KATKIDA BULUNMAK GÜZEL'

12'nci sınıf öğrencisi İlayda Kartal ise pandemi sürecinde maske ihtiyacının karşılanması için çalıştıklarını dile getirerek, "Burada olmak, bu süreçle mücadeleye bir katkıda bulunmak oldukça güzel. Bu yaptıklarımız ileride bizim için de güzel hatıralar olacak. Hem üretip hem de harçlığımızı çıkarmak oldukça iyi" ifadelerini kullandı.

'MASKE TAKMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Öğrenci Nazar Kılıçlı da, atölyede hem topluma hem de kendine katkı sağladığını belirterek, "Üretim yaptıktan sonra sonucu bizim için mutluluk verici oluyor. Bu süreçte maske takmak çok önemli. Maske insanların sağlığını koruması açısından çok önemli. Herkes taksa daha uygun olur" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneKeşanAnadolu LisesiLiseEğitim
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