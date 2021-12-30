MEB: Kadrolu öğretmenlerin 2022 alan değişikliği başvuruları 7-11 Şubat'ta

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği başvurularının, 7-11 Şubat 2022'de alınacağını duyurdu. ﻿



Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takviminin yayımlandığı belirtildi. Açıklamada, "Ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek" denildi.