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MEB: Kadrolu öğretmenlerin 2022 alan değişikliği başvuruları 7-11 Şubat'ta

30 Aralık 2021 Perşembe 16:13
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MEB: Kadrolu öğretmenlerin 2022 alan değişikliği başvuruları 7-11 Şubat'ta

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği başvurularının, 7-11 Şubat 2022'de alınacağını duyurdu. ﻿

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takviminin yayımlandığı belirtildi. Açıklamada, "Ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 30.12.2021 16:26
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıKadrolu öğretmenler
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