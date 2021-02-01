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MEB'den, Ölçme Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu uygulaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ölçme Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu'nu tanıttı. Seçluk, "Ortaya konulan bu yazılımla müfredatta yer alan kazanımların dikkate alındığı, ortak bir soru havuzundan söz ediyoruz. Dışarıdan bağımsız, bağlantısız bir takım ölçme, değerlendirme çalışmaları yerine Türkiye'deki tüm öğretmenlerin birlikte yaptığı bir ölçme ve değerlendirme çalışmasından söz ediyoruz" dedi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 13:57
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MEB'den, Ölçme Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu uygulaması

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bakanlık binasında düzenlenen Ölçme Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Bakan Selçuk, tüm il merkezlerinde ölçme ve değerlendirme merkezlerinin oluşmasını sağladıklarını söyledi. Bakan Selçuk, "81 ilimizde de bu merkezlerimiz aktif biçimde çalışıyor. Bugün tanıtımını yaptığımız Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Platformu tek tek illerde yapılan bu çalışmanın bütünleştirilmesi, daha sistematik hale getirilmesi, daha işlevsel kazanımların bir parçası. Ortaya konulan bu yazılımla müfredatta yer alan kazanımların dikkate alındığı, ortak bir soru havuzundan söz ediyoruz. Ve öğretmenlerimizin de bu sürece katılımlarını sağlamış oluyoruz. Bu çok önemli. Çünkü biz beraber bir iş yapıyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte bir iş üretiyoruz. Dışarıdan bağımsız, bağlantısız bir takım ölçme, değerlendirme çalışmaları yerine Türkiye’deki tüm öğretmenlerin birlikte yaptığı bir ölçme ve değerlendirme çalışmasından söz ediyoruz. Bu yazılım bize bunu sağlıyor" dedi.

'BU PLATFORM İLE BERABER BAZI KOLAYLIKLAR GÜNDEME GELİYOR'

Bakan Selçuk, hazırlanan yazılımın önemine dikkat çekerek, "Burada web ortamına taşınan bu sistemin tüm öğretmenlerimiz tarafından da illerde, ilçelerde izlenmesi; okullarda, sınıflarda hayata geçirilmesi noktasındaki süreci de başlatmış oluyoruz. Bu platform ile beraber elbette bazı imkanlar ve kolaylıklar da gündeme geliyor. Öncelikle 'Ben de bir öğretmen olarak soru hazırlama çalışmalarına, ölçme ve değerlendirme çalışmalarına, katkı sağlamak istiyorum' diyen tüm meslektaşlarım için kullanıcı dostu bir ortam ortaya getirmiş oluyoruz. Ve öğretmenlerimizin rahatlıkla, kendi sınıf seviyelerini, kendi derslerini, kendi kazanımlarını dikkate alarak soru hazırlama, hazırlanan soruları paylaşma ve başka illerde yapılan çalışmaları dikkate alma noktasında müthiş bir kolaylık sağlanıyor. Ve çok farklı tiplerde soruların hazırlanması da mümkün; sadece çoktan seçmeli sorulardan söz etmiyoruz elbette" diye konuştu.

'BU DA SÜRECİ RAHATLATACAK BİR KONU'

Bakan Selçuk, yazılımda sınıfın durumuna göre, öğrencinin durumuna göre kolay, orta, zor soruların hazırlanmasının da mümkün olduğunu bildirerek şunları söyledi:

"Bu da süreci rahatlatacak bir konu. Öğretmenlerimizin hazırladığı bu sorular elbette dil yönünden, anlatım yönünden, bilimsel yönden, etik yönden kontrol edilecek ve bu kontroller sonucunda da ölçme değerlendirme ilkelerine uygun sorularımız hazırlanmış olacak. Nihai hale gelen sorular da bu havuza yerleştirilecek. Ve tüm öğretmenlerimizin kullanımına sevk edilmiş olacak. Örneğin, Ardahan'da soru hazırlayan bir öğretmenimizin sorusunu Edirne’deki bir öğretmenimizin kullanması, etkileşime geçmesi, beraberce değerlendirme yapmaları elbette mümkün ve kullanım kolaylığı sağlayacak. Bu şekilde tüm illerimizde ortak bir dil gelişmesi, tüm illerimizdeki okullarda, sınıflarda kullanılan ölçme değerlendirme araçlarının içeriklerinin bütün ülkede ortak bir dil ile harekete geçirilmesi sağlanmış olacak. Bu yazılımın bir güzel tarafı da bir dizgi ve tasarım programı bilmeksizin hazır yapılarla, şablonlarla bu süreci yönetme imkanı sağlaması. Ve böylece özel bir takım yazılımları kullanmadan da hazır formlarla çalışmalar rahatlıkla yürütülebilecek. Ayrıca hazırlanacak olan test kitapçıkları farklı projelerde de kullanılabilir. Örneğin mesleki eğitimde Bin Okul Projesi’nde okullarımızın akademik başarılarını artırmak ve okullar arasındaki imkan ve başarı farklarını azaltmak noktasında ortaya konulan vizyonu da desteklemiş olacak. Bu yazılım burada da bir fayda sağlayacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ölçme Değerlendirme Merkezleri Ortak PlatformuMEB
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