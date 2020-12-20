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MEB'den öğretmenlere 'Akran Öğreticiliği' el kitabı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) öğrencilerin başarısını artırmak için öğretmenlere yönelik 'Akran Öğreticiliği' el kitabı hazırlandı.

20 Aralık 2020 Pazar 17:39
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MEB'den öğretmenlere 'Akran Öğreticiliği' el kitabı

ANKARA, (DHA)

MEB, öğrenci başarısını artırmak için öğretmenlere yönelik hazırladığı 'Geri Bildirim El Kitabı'nın ardından serinin ikinci kitabı olan 'Akran Öğreticiliği' el kitabını erişime sundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, serinin ilk kitabında 'Çocukların öğrenme sürecine ayna tutmak için geri bildirim verme yöntemi öğretmenler tarafından nasıl en etkin şekilde kullanılır?' sorusunun, ikinci kitabında ise 'Akran öğreticiliği, öğretmen rehberliğinde planlı ve yapılandırılmış bir şekilde uygulandığında nasıl etkili bir öğretim stratejisine dönüşür?' sorusunun yanıtlandığı belirtildi.

BAKAN SELÇUK: HAYDİ EN İYİ YAPTIĞINI ARKADAŞINA ÖĞRET

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmek ve öğrenmenin birbirinden bağımsız süreçler olmadığını belirterek, "Biz öğretmenler gibi çocuklarımız da öğretirken daha çok öğreniyor. Her çocuğun başarılı olduğu alan, yetenekleri farklıdır. Birine 'Haydi, bu en iyi yaptığını arkadaşına sen öğret' dediğinizde çok güzel bir öğretmen olur. Öğretenin sorumluluk duygusu, özgüveni gelişir; öğrenen, eğlenerek daha kalıcı öğrenir. Bu yönteme ilişkin yapılmış pek çok uluslararası çalışmayı derleyerek 'Neden ve nasıl akran öğreticiliği' sorularına yanıt vermeye çalıştık. Meslektaşlarıma ve çocuklarıma katkı sunmasını diliyorum" dedi.

'Akran Öğreticiliği' el kitabında, bir öğrencinin, diğer öğrencinin öğrenmesine yardımcı olmasıyla gerçekleşen akran öğreticiliğinin, öğrencilerin sadece akademik başarısının artmasında değil özgüven, sorumluluk, zaman yönetimi gibi birtakım tutum ve becerilerin gelişmesine de katkı sağladığına dikkat çekildi. Böylece arkadaşlık temelli bir öğrenme ortamı oluşturulduğunun anlatıldığı el kitabında, teorik bilgilerin yanı sıra akran öğreticiliğinin bir öğretim stratejisi olarak nasıl kullanılabileceğine ilişkin birtakım önerilere de yer verildi. Akran Öğreticiliği el kitabı, 'http://cdn.eba.gov.tr/kitap/akran' adresinden e-Kitap olarak erişime sunuldu.

DHA

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