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MEB'den 'Eğitim Takvimi' uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığı, oyunlar, etkinlikler ve bilimsel içerikler içeren 'Eğitim Takvimi' uygulamasının bugünden itibaren öğretmenler, aileler ve öğrencilerle buluşacağını açıkladı. Bakan Ziya Selçuk, "Anne babaları ve çocukları birbirlerine daha da yaklaştıran ve keyifli vakit geçirmeyi sağlayacak pratik ve eğlenceli oyunlar tasarladık" dedi.

MEB'den 'Eğitim Takvimi' uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığı, oyunlar, etkinlikler ve bilimsel içerikler içeren 'Eğitim Takvimi' uygulamasının bugünden itibaren öğretmenler, aileler ve öğrencilerle buluşacağını açıkladı. Bakan Ziya Selçuk, "Anne babaları ve çocukları birbirlerine daha da yaklaştıran ve keyifli vakit geçirmeyi sağlayacak pratik ve eğlenceli oyunlar tasarladık" dedi.

01 Ocak 2020 Çarşamba 13:44
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MEB'den 'Eğitim Takvimi' uygulaması

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın aileler ile iş birliği konusunda geçen yıl birçok adım attığı bildirildi. Bu çalışmaların yeni bir hamleyle bir adım daha ileri götürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Bakanlık 2020 yılına 'Saatli Maarif' sıcaklığında bir takvim ile başlıyor. Okul öncesinden ortaokula kadar ailelere ve çocuklara oyunlar, etkinlikler, bilimsel içerikler ve değerlerimizle ilgili küçük ipuçlarını içeren özgün bir takvim. Merakı, iş birliğini, paylaşmayı, değerlerin önemini vurgulayan zengin içerikler mevcut Eğitim Takvimi'nde. Her yeni güne, 'Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kıymetli' başlığıyla yapraklarını aralayan 'Eğitim Takvimi'; 1 Ocak'tan itibaren tüm okullarda, ücretsiz mobil uygulamasıyla cep telefonlarında, sesli dijital takvim yapraklarıyla sosyal medyada ve tıpkı bir 'radyo tiyatrosu' tadında radyolarda, öğretmenler, aileler ve öğrencilerle buluşacak" denildi.

EĞİTİM TAKVİMİ'NİN YAPRAKLARINDA NELER VAR?

Açıklamada, eğitim takviminin ön yüzünde 'günün sözü', 'günün kelimesi', 'günün atasözü' ve 'günün doğrusu' bölümlerinin bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi.

"Yaprakların arka yüzünde ise okul öncesinden, ortaokula kadar çok geniş bir yaş aralığını kapsayacak şekilde tasarlanan pratik, faydalı ve maliyetsiz 'günün oyunu', Türk kültürüne ait bilinmesi gereken isim, obje, yer, yemek gibi bilgilerden oluşan 'günün değeri', ailelere iletişim, eğitim, hayat görüşü, pratik bilgi gibi bakış açısı oluşturabilecek 'günün önerisi', okul öncesinden liseye kadar ailelerin çocuk ve eğitimle ilgili yaşadığı genel sorunlara yönelik 'günün çözümü' ve son olarak çocukların merak ettikleri ve en çok sordukları sorulara bilimsel açıklamalar getiren bölüm olan 'günün nedeni' paylaşılıyor."

Açıklamada, Eğitim Takvimi'ni sosyal medya sitelerinden takip edilebileceği ve ücretsiz cep telefonu uygulamasından ulaşılabileceği kaydedildi.

'DEVAMI GELECEK'

Bakan Selçuk ise yaptığı yazılı açıklamada, 2020'nin aileler ve çocuklar için yeni ve taze bir başlangıç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim ekip işidir derken, bu ekibin en önemli halkalarından biri olarak hep anne babaları işaret ediyoruz. Gittiğimiz illerde meslektaşlarımızın yanı sıra en önemli paydaşlarımız olan velilerimizle de buluşmaya, sohbet etmeye gayret ediyorum. Biliyorum ki amacımız ortak. Hepimiz çocuklarımız için en iyisini istiyoruz. İşte bu fikirle doğdu 'Eğitim Takvimi'. 2020 yılıyla birlikte başlıyoruz. Devamı gelecek. Anne- babalar, çocuklarına nasıl örnek olurlarsa, evlatları da arkalarından öyle gelecek. Bu nedenle küçük ama bir bütün halinde anlamlı bilgiler, öneriler sıraladık. En önemlisi de anne babaları ve çocukları birbirlerine daha da yaklaştıran ve keyifli vakit geçirmeyi sağlayacak pratik ve eğlenceli oyunlar tasarladık. Ekip arkadaşlarımızın yoğun mesaisiyle ortaya çıkan bu çalışmanın, merakını sürekli besleyen, değerlerine saygılı ve mutlu bireyler yetiştirmemiz için faydalı olmasını diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Etkinlikler Ve Bilimsel IçeriklerOyunlarMilli Eğitim BakanlığıEğitim Takvimi
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