MEB'de mesleki gelişim bütçesi 28 kat artırıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitimleri için ayrılan bütçeyi her yıl artırdıklarını belirterek, "2022 yılında merkezi bütçeden mesleki gelişim için ayırdığımız 9 milyon 958 bin liralık bütçeyi 28 kat artırarak 282 milyon liraya çıkardık" dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi (EFDEK), Türk Dil Kurumu (TDK) ile Türk Tarih Kurumu (TTK) arasında öğretmen ve yönetici eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan iş birliği protokolleri, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar'ın katıldığı törenle imzalandı. Protokelle, hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması; görsel, basılı ve dijital eğitim içeriklerinin üretilmesi; uzman, kitap ve süreli yayın temini; proje ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi gibi konularda iş birliği yapıldı.



'BİLGİ VE BECELERİNİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'



Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, 20'inci Milli Eğitim Şurası'nda üç temel hedef ortaya koyduklarını ve bunlardan birinin de 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' olduğunu belirterek, "Biz eğitimi bir gelecek meselesi olarak görüyoruz. Bu geleceği inşa edecek yegane unsur da öğretmenlerimiz. Ülkemizin rekabet gücünü, toplumsal ve bireysel refahı artırmak için eğitimin niteliğini artırmak durumundayız. Bu nedenle önceliklerimizden biri öğretmenlerimizin niteliklerinin artırılması. Bakanlık olarak öğretmen ve yöneticilerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için çok sayıda eğitim düzenliyor, bilgi ve becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız her geçen yıl bu eğitimlerin niteliğini ve niceliğini artırarak geleceğimizi sağlam bir zemin üzerine inşa etmektir. Bu bağlamda gerek mevzuat gerekse mali boyutta çeşitli düzenlemeler yapıyoruz" dedi.



'BÜTÇEYİ 28 KAT ARTIRDIK'



Aşkar, bu ay yeni Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği'ni yayımlayarak öğretmen eğitiminde yeni yaklaşımları da hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bu kapsamda Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programı, Okul Temelli Mesleki Gelişim ve Mesleki Gelişim Toplulukları uygulamalarına başlıyoruz. Bu programlar ile öğretmen ve yöneticilerimiz okul ziyaretleri ile iyi örnekleri yerinde görüp hızla kendi okullarına aktarabilecek, okullarımız artık öğretmenlerin talepleri doğrultusunda mesleki gelişim faaliyeti düzenleyebilecek; meslektaşları ve eğitim görevlileri ile buluşarak uygulamaya dönük becerilerini geliştirebilecek. Elbette bu eğitimlerin mali bir boyutu, bütçesi var. Biz bakanlık olarak öğretmen ve yöneticilerimizin eğitimlerine ayırdığımız bütçeyi her geçen yıl artırıyoruz. 2022 yılında merkezi bütçeden mesleki gelişim için ayırdığımız 9 milyon 958 bin liralık bütçeyi 28 kat artırarak 282 milyon liraya çıkardık" diye konuştu.