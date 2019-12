Matematiği şişlerle örgü örerek öğreniyorlar

İSTANBUL - Çocukların yeteneklerini geliştirmek için farklı içerikte faaliyetler düzenleyen Bağcılar Belediyesi, çocukların matematiği daha iyi anlayıp sevmeleri için ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, “Uygulamalı Matematik Dersi” sınıfını açtı. Her gün öğrenciler, kalem yerine yanlarında şiş ve yünleriyle matematik öğrenmek için kursun yolunu tutuyor.



İKİ DÜZ İKİ TERSLE MATEMATİK ÖĞRENİYORLAR



Öğrenciler, matematik öğretmeni Kübra Sayir’in kendilerine çizdiği şekilleri inceleyerek derse başlıyorlar. Daha sonra da Sayir’in anlattıkları doğrultuda iki ters iki düz yaparak rengarenk yünlerden örgü örüyorlar. Atılan her ilmekte çocuklar hem yeni şekiller oluşturuyorlar hem de el koordinasyonuyla becerilerini geliştiriyorlar. Etkinlik sonunda ortaya çıkan atkıyı ya kendileri kullanıyor ya da sevdiklerine hediye ediyorlar. Öğrenme aracı olarak kullanılan örgü örmek, gençlerin zihinsel ve bedensel sağlığına da çok fayda sağlıyor.



Matematiğin dört işlemden ibaret olmadığını söyleyen Sayir, “Örme işlemi de bir çeşit matematiktir. Örneğin elimizde iki yüzü düzgün olan kağıdın bir ucunu 180 derece çevirip katladığımızda yeni şekiller oluşturuyoruz. Öğrencilerle bu şeklin özelliklerini inceliyoruz ve farklı yüzlerini de görüyoruz. Matematiğin sadece sayılardan ibaret olmadığını; sayıların dışında başka şekillerin de olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Örgü yaparak geometrik şekilleri anlamlandırıyoruz. Örgüyle birlikte çalışmalar belleklerde kalıcı hale geliyor” dedi.



ÖRGÜ ÖREREK MATEMATİK ÖĞRENMEK ÇEVREDEKİLERİ ŞAŞIRTIYOR



Uygulamalı matematik dersi eğlenceli olsa da öğrenciler, farklı deneyimler yaşadıklarını belirtiyor. Beyza Temizoğlu “Evde de örmeye devam ediyorum. Soranlara matematik çalışıyorum diyorum benimle dalga geçiyorlar. Çevremdekiler beni anlamıyor” derken Belinay Kesik de “Örgünün matematikle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunda da matematikte de bir düzen var. Ördüğümüz atkılarımız hep yanımızda olacak ve matematiği de her zaman hazırlayacağız” diye konuştu.



Rümeysa Dolaşan ise şunları söyledi: “Okullarda böyle bir şey görme şansımız zor oluyor. Bize çok faydası oluyor. Arkadaşlarımıza anlattık onlar da çok şaşırdılar.”



Çevresindekilerin kendisini garip karşıladığını belirten Beyza Temizoğlu “Evde de örmeye devam ediyorum. Soranlara matematik çalışıyorum diyorum benimle dalga geçiyorlar” dedi.