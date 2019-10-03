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Maltepe Üniversitesi yeni eğitim yılını törenle açtı

Yusuf Tolga Ünker’in haberi için tıklayınız...

Maltepe Üniversitesi yeni eğitim yılını törenle açtı

Yusuf Tolga Ünker’in haberi için tıklayınız...

03 Ekim 2019 Perşembe 15:49
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Maltepe Üniversitesi yeni eğitim yılını törenle açtı

YUSUF TOLGA ÜNKER / İSTANBUL

 

Maltepe Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı açılış töreni muhteşem ve renkli görüntülere sahne oldu. Açılış programındaki perküsyona darbukayla eşlik eden Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, öğrencilere, "Telefonlarınızı çıkarın, Instagram ve Twitter'dan beni takip edin" dedi. Maltepe Üniversitesi’nin yeni ve eski öğrencileri, konser alanındaki açılış festivaline akın etti.

Maltepe Üniversitesi, 2019 - 2020 Akademik Yılını renkli bir törenle açtı. Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış törenine Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış programı Okay Temiz'in ve Ümit Yılmaz Orkestrası'nın sunduğu müzikal performanslarla renklendi. Program öncesinde Okay Temiz'in perküsyon performansına Rektör Şahin Karasar ve davetliler de eşlik etti. Dağıtılan darbukalardan birini alan Karasar, yerine oturarak perküsyona eşlik etti. Okay Temiz'in gösterdiği ritimleri tekrar etmeye çalışan Rektör Karasar ve akademisyenler oldukça renkli görüntüler oluşturdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarına geçildi.


Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar; 

“MALTEPE ÜNİVERSİTESİ RENKLİ BİR AİLE, FARKLI BİR AİLE, TAM DA HAYATIN İÇİNDEN BİR AİLE”

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, kürsüde yaptığı açılış konuşmasında üniversitenin yeni öğrencilerine başarılar diledi. Prof. Dr. Karasar, “2019 - 2020 Akademik Yılını da her yıl olduğu gibi büyük bir enerjiyle açıyoruz. Burada sizler için öğleden sonra da devam edecek açılış festivali kapsamında çeşitli etkinliklerimiz var. Gördüğünüz gibi Maltepe Üniversitesi renkli bir aile, farklı bir aile, tam da hayatın içinden bir aile. Açılışta Okay Temiz'in performansında olduğu gibi aslında bütün yaşamımız harmoniyi yakalama çabasıyla geçiyor. Bu akademik yılda aramıza yeni katılan gençlerimizin de bu ailenin birer ferdi olmalarından duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Üniversiteli olmak, üniversiteyi yaşamak ve burada geçireceğiniz zaman içerisinde akademik çalışmalarıyla, bilimiyle, sanatıyla aydınlığa açılan bu pencerede sizlere eğitim yolculuğunuzda muvaffak olacağınıza inanıyor, bir kez daha başarılar diliyorum diye konuştu.

REKTÖR KARASAR; “SİZLERİ SICAK, GERÇEK VE BİZDEN BİR EĞİTİM ANLAYIŞINA SAHİP OLAN

ÜNİVERSİTEMİZDE GÖRMEKTEN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUM”


Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Karasar, “Belki size hiç kimse bundan sonra 'Telefonlarınızı çıkarın' demeyecek, bütün hocalarınız 'Telefonlarınızı kaldırın' diyecek. Ama ben özellikle öğrenci arkadaşlarıma, 'Telefonlarınızı çıkarın, Instagram ve Twitter'dan beni takip edin' diyorum. Çünkü birçok bilgiyi buradan paylaşıyor olacağız. Malum, çağımızın en büyük mecrası sosyal medya. Bunu kullanırken de elbette sosyal medya ahlakı dediğimiz, yani içinde her türlü ahlaki hassasiyeti barındırmanız gerekir kullanırken. Meselelere çok dikkat etmeniz gerekiyor, takibiniz bitti mi arkadaşlar? Sizleri sıcak, gerçek ve bizden bir eğitim anlayışına sahip olan üniversitemizde görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum dedi.
Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar konuşmasında, Bu noktada aramıza yeni katılan öğrencilerimiz başta olmak üzere, tüm öğrencilerimden üniversiteli olmanın anlamını bir kere daha düşünmelerini istiyorum. Bilimin ışığında çalışarak üniversiteli olmak, merak duyup araştırmaktan ve etik ilkelere bağlı olarak üretmekten geçiyor. Her şeyden önce istemek ve içselleştirmek gerekiyor. Unutmayın ki içselleştirdiğiniz her konuda başarıyı yakalamak mümkündür. Aksi durumda da maalesef mümkün değildir. Velilerinize şu mesajı vermek istiyorum, evlatlarınız önce Allah'a, sonra bize emanet. Gözünüz arkada kalmasın. Burası bir aile sıcaklığını aratmayacak şekilde onlarla kaynaşacak. İnşallah 4, 5, 6 yıl sonra da onları mezun etmenin gururunu yine hep birlikte yaşayacağız ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından sahneye Ümit Yılmaz orkestrası çıktı. Orkestranın çaldığı müzikleri akademisyenler ve öğrenciler büyük bir ilgiyle izledi.


MANGA VE DOĞUKAN MANÇO'DAN ÖĞRENCİLERE MÜZİK ŞÖLENİ

Törenin tamamlanmasının ardından bu yıl Maltepe Üniversitesi’ne yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon eğitimine geçildi. Daha sonra konser alanına geçen yeni ve eski öğrenciler DJ performansı ve renkli gösterilerle eğlendi. Konser alanındaki etkinlikler kapsamında Doğukan Manço ve Manga'nın da Maltepe Üniversitesi'ne gelerek öğrencilere müzik şöleni yaşattı. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Maltepe Üniversitesi2019-2020 Akademik YılıProf. Dr. Şahin KARASAR
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