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Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

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13 Mart 2021 Cumartesi 09:39
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Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Maltepe Üniversitesi’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvurular 12 Mart ile 26 Mart 2021 arasında olacak. Sınav ise 30 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek. İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Marmara Üniversitesi’nin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. 

Detaylı bilgi için tıklayınız…

https://www.ilan.gov.tr/ilan/757402/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/maltepe-universitesi-arastirma-gorevlisi-alim-ilani

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Maltepe ÜniversitesiAraştırma Görevlisi
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