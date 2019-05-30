Liseli Kızlarımız Avrupa'da Mesleki Eğitim Alıyor

İSTANBUL - Erasmus kapsamında hazırlanan proje ile Küçükçekmece Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı öğrencileri Avrupa'da Kadın Giysi Kalıpları Hazırlama eğitimi aldı.

11. sınıfta okuyan 18 kız öğrenci ve 6 öğretmenin katıldığı proje Macaristan ve İtalya'da gerçekleşti. 14 gün süresince gittikleri ülkelerde bilgisayarlı kalıp hazırlama eğitimleri alan öğrenciler ülkelerin tarihi ve turistik yerlerini de gezmeyi ihmal etmediler.

Meslek liselerinde yaygınlaşan böyle projeler ile özellikle genç kızlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, mezun olduktan sonra istihdam imkanarını arttırmak amaçlanıyor.