Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1422
ALTIN
477.144
DOLAR
8.3113
STERLİN
11.5259
EURO
9.9832
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel Kiraya Veriliyor
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel...
38 akademik personel alınacak 
38 akademik personel alınacak 
Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alacak
Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli...
Konya’da 60 koyun satılacak
Konya’da 60 koyun satılacak
İBB, 541 itfaiye eri alacak
İBB, 541 itfaiye eri...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kapat

LGS mayıs ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan mayıs ayı örnek soru kitapçığının kullanıma sunulduğunu duyurdu.

04 Mayıs 2021 Salı 10:45
3 Okunma
LGS mayıs ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik sunulan 6'ncı soru paketi, öğrencilerin erişimine açıldı. Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Mayıs ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8'inci sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1105'e ulaştı. Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanıyor. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanan örnek sorulara 'meb.gov.tr' ve 'http://odsgm.meb.gov.tr/' adresinden erişilebiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuya ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "LGS'ye hazırlık sürecinde mayıs ayı örnek sorularıyla öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum, daima sizinleyiz gençler" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LGSSoruKitapMEB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netlog araçları Darüşşafaka Sınavı için Türkiye yollarında
Netlog araçları Darüşşafaka Sınavı için Türkiye yollarında
"Öğrenme kaybını gidermek için milli seferberlik başlatılmalı"
"Öğrenme kaybını gidermek için milli seferberlik başlatılmalı"
Asgari ücretli ve işsiz ailelerin çocuklarına burs imkanı; başvurular başladı
Asgari ücretli ve işsiz ailelerin çocuklarına burs imkanı; başvurular başladı
Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
YTÜ Öğretim Üyesi alacak
YTÜ Öğretim Üyesi alacak
REKTÖR KILAVUZ TOPLUMA KATKI GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ DEDİ..
REKTÖR KILAVUZ TOPLUMA KATKI GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ DEDİ..
Bakan Selçuk: Meslek liseleriyle gurur duyuyorum
Bakan Selçuk: Meslek liseleriyle gurur duyuyorum
Samsun’da uzaktan eğitim kararı
Samsun’da uzaktan eğitim kararı
MEB'den 29 ile 34 bin 445 tablet bilgisayar
MEB'den 29 ile 34 bin 445 tablet bilgisayar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma